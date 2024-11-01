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Trump interrumpe la reunión del gabinete sobre la guerra en Irán y la subida de los precios para hablar de rotuladores [ENG]

Trump interrumpe la reunión del gabinete sobre la guerra en Irán y la subida de los precios para hablar de rotuladores [ENG]  

Durante una reunión del gabinete celebrada el jueves, en la que se habló de la guerra en Irán, de las colas de seguridad récord en muchos de los principales aeropuertos del país, del aumento de los precios del petróleo y de la inestabilidad de los mercados bursátiles, el presidente intervino levantando un rotulador negro y dorado hecho a medida y contando una larga historia sobre cómo su rotulador preferido pasó a ser una presencia habitual en la Casa Blanca.

| etiquetas: sharpie , rotulador , trump , gabinete , precios
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11 comentarios
9 2 1 K 105 actualidad
#1 Grahml
Siempre hemos sabido que Trump nunca ha sido el lápiz más afilado del estuche.
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#7 mariopg
#1 trump es estúpido y malvado, acojona hasta dónde te permite subir el Sistema siendo así
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#10 rystan
#1 Pero sí el rotulador más dorado.
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shake-it #3 shake-it *
Biden a su lado va a parecer un joven despierto y vivaz
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Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Trump, el hazmerreír el planeta tierra. Menudo personajillo el que fue premiado por la Comunidad Autónoma de Madrid, los madrileños se ve que tampoco están muy pa'llá.
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makinavaja #9 makinavaja
Que Trump tiene un cierto retraso cognitivo ni cotiza...
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Senil Trump
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mosfet #6 mosfet
¿Y este hombre decide quien vive y quien muere en Palestina, Irán, Ucrania, y mil sitios mas?
leímos hace poco aquí un artículo de que el bloqueo al que tienen sometido a cubra provoca muertes por carencias en hospitales, etc... ¿ y se pone a hablar de rotuladores de mil dólares? .
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elgranpilaf #8 elgranpilaf
Esto ya cansa, que salga cada tontería que dice o hace el retrasado este
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HeilHynkel #11 HeilHynkel
#8

El problema es que esas tonterías luego se desarrollan en guerras o cosas similares.
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arka #4 arka
Esto es un dibujo de un Wookie hecho con un rotulador. Lo ven, la guerra no es el problema, podemos dibujar Wookies usando solo rotuladores.
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menéame