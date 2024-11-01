Trump interrumpe la reunión del gabinete sobre la guerra en Irán y la subida de los precios para hablar de rotuladores [ENG]  

Durante una reunión del gabinete celebrada el jueves, en la que se habló de la guerra en Irán, de las colas de seguridad récord en muchos de los principales aeropuertos del país, del aumento de los precios del petróleo y de la inestabilidad de los mercados bursátiles, el presidente intervino levantando un rotulador negro y dorado hecho a medida y contando una larga historia sobre cómo su rotulador preferido pasó a ser una presencia habitual en la Casa Blanca.
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leímos hace poco aquí un artículo de que el bloqueo al que tienen sometido a cubra provoca muertes por carencias en hospitales, etc... ¿ y se pone a hablar de rotuladores de mil dólares? .
El problema es que esas tonterías luego se desarrollan en guerras o cosas similares.