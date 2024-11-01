Trump está presionando a sus aliados para que compren gas estadounidense. Es una mala noticia para la economía y una catástrofe para el clima [EN]

La actual administración estadounidense quiere proteger las ganancias de los combustibles fósiles, frenar la transición hacia la energía limpia y limitar la influencia de China, sea cual sea el coste para sus aliados o el clima. Por ello está presionando a sus socios para que sacrifiquen su futuro económico a largo plazo y sus objetivos climáticos en beneficio de los intereses estadounidenses en materia de combustibles fósiles. Y lo hace con acuerdos injustos que reducirán la competitividad de sus aliados.