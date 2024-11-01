Polonia reconoce que la entrada de un dron ruso en su espacio aéreo fue una falsa alarma

Las autoridades de Polonia han informado este domingo que las sirenas que abrían puesto en alerta a las Fuerzas Armadas este sábado por la entrada de un dron ruso a última hora del sábado habría sido una falsa alarma. Los supuestos drones rusos no existieron realmente y explican que fue un falso eco en sus radares. La tensión en las fronteras europeases tan elevada, sobre todo en la polaca, que el propio primer ministro del país, Donald Tusk, escribió en X que la alerta por la incursión de estas supuestas bombas era "máxima".