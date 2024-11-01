edición general
Polonia reconoce que la entrada de un dron ruso en su espacio aéreo fue una falsa alarma

Las autoridades de Polonia han informado este domingo que las sirenas que abrían puesto en alerta a las Fuerzas Armadas este sábado por la entrada de un dron ruso a última hora del sábado habría sido una falsa alarma. Los supuestos drones rusos no existieron realmente y explican que fue un falso eco en sus radares. La tensión en las fronteras europeases tan elevada, sobre todo en la polaca, que el propio primer ministro del país, Donald Tusk, escribió en X que la alerta por la incursión de estas supuestas bombas era "máxima".

22 comentarios
HeilHynkel
Las histéricas NATOntadas ya pueden respirar tranquilas, que era broma.
mente_en_desarrollo
¡Hay un dron ruso sobrevolando nuestro territorio!
¿Estás seguro?
No, perdón, eran gases.
Rokadas98
Pues la que se ha podido liar por esa puta falsa alarma.
rogerius
#3 Nada. Como si no se supiera. Esto es para ir fundiendo la fibra pacifista y que deje paso al belicismo social que demandan los señores del acero… que hay que repartir dividendos a los accionistas, oiga. No importa a qué precio.
Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 Por una falsa alarma el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear en 1983
es.wikipedia.org/wiki/Incidente_del_equinoccio_de_otoño
Joaker
#3 Que se hubiera liado? Rusia ya ha hecho incursiones aereas mucho mas graves en el espacio aereo de Polonia y Rumania en el pasado y la OTAN no hizo nada.
bibubibu
Gooooooooooooooooooooooooooooooooool a los otanejos que se pusieron histéricos y ya estaban preparadps para ir al frente a dar su vida por la patria y esas cosas.

Ya pueden respirar tranquilos y continuar con sus vidas.
3 K 45
Expat_Guinea_Ecuatorial
#8 Luego nadie se alista para ir a Ucrania ni a Gaza, que vayan otros pero vivan las brigadas internacionales
Estoeslaostia
Recogiendo cable.....
Si alguien tiene dudas...ahí lo tienes.
osmond
#_1 #2 no entiendo vuestro comentario.
La semana pasada la incursión fue real.
Este sábado hubo una alerta y hoy se ha dicho que es una falsa alarma.
¿Dónde está la histeria?
Estoeslaostia
#5 Eso!
Donde está?
Aquí? o Aquí?
Aquí? o Aquí?
Imag0
#12 Dronde andará
Joaker
#5 Quieren pretender que las demas incursiones sobre Polonia y Rumania tambien eran falsas alarmas. La semana pasada fueron 19 drones, uno de ellos entrando 150 km dentro de Polonia.
Connect
¿Nadie dice nada de ese "abrían" que sale en el original de la noticia en La Sexta? :-O
1 K 31
cocolisto
#16 Un misil en el lenguaje, nada grave {0x1f60b}
buronix
Vergonzoso a mas no poder, ya no te cuento despues de lo del GPS, es ridiculo, ridiculo, ridiculo...
Mira, a estas alturas, lo suyo es una buena carrera hacía delante sin mirar atras y seguir contando la historia negando la mayor, que la realidad no te estropee una buena historía y te haga quedar como un estúpido.
laruladelnorte
Este tipo de incidentes, con falsa alarma o no, son algo habitual en los últimos meses. Parece que Rusia trata de tantear a las fuerzas europeas, como Polonia, donde han caído varios drones sobre localidades.

Ni sí,ni no,sino todo lo contrario...
1 K 26
cocolisto
Cuando quieres acusar a alguien, tienes que aportar hechos y en el caso de los supuestos drones rusos, solo hay mentiras, foto montajes y relatos especulativos. Los eeuu lo saben y han hecho oídos sordos. No se van a meter en un follón nuclear por un montaje tan burdo como publicitado.
pitercio
Pero el que subieron a un gallinero ¿de dónde salía?
Dene
A quien creemos??? a los que dieron la alarma o a los que ahora que Naranjito no se quiere mojar la niegan para desinflar el suflé?
suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Rusia es pacífica! ¡Sólo quiere ser nuestra amiga!

Rusia:

- Vladimir Soloviov: No tengo nada que discutir con la basura europea. No tengo nada que discutir con los Jójols [ucranianos] Quereis un alto el fuego. Yo quiero vuestra muerte. Somos diferentes. Por eso, basura europea, sólo mereceis una cosa de nosotros: venganza.
- Vladimir Soloviov:

…   » ver todo el comentario
