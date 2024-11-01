Polonia reconoce que la entrada de un dron ruso en su espacio aéreo fue una falsa alarma

Las autoridades de Polonia han informado este domingo que las sirenas que abrían puesto en alerta a las Fuerzas Armadas este sábado por la entrada de un dron ruso a última hora del sábado habría sido una falsa alarma. Los supuestos drones rusos no existieron realmente y explican que fue un falso eco en sus radares. La tensión en las fronteras europeases tan elevada, sobre todo en la polaca, que el propio primer ministro del país, Donald Tusk, escribió en X que la alerta por la incursión de estas supuestas bombas era "máxima".
¿Estás seguro?
No, perdón, eran gases.
es.wikipedia.org/wiki/Incidente_del_equinoccio_de_otoño
Ya pueden respirar tranquilos y continuar con sus vidas.
Si alguien tiene dudas...ahí lo tienes.
La semana pasada la incursión fue real.
Este sábado hubo una alerta y hoy se ha dicho que es una falsa alarma.
¿Dónde está la histeria?
Donde está?
Aquí? o Aquí?
Aquí? o Aquí?
Mira, a estas alturas, lo suyo es una buena carrera hacía delante sin mirar atras y seguir contando la historia negando la mayor, que la realidad no te estropee una buena historía y te haga quedar como un estúpido.
Ni sí,ni no,sino todo lo contrario...
www.meneame.net/story/trump-sobre-incursion-dron-ruso-polonia-puede-ha
Rusia:
- Vladimir Soloviov: No tengo nada que discutir con la basura europea. No tengo nada que discutir con los Jójols [ucranianos] Quereis un alto el fuego. Yo quiero vuestra muerte. Somos diferentes. Por eso, basura europea, sólo mereceis una cosa de nosotros: venganza.
- Vladimir Soloviov:
… » ver todo el comentario