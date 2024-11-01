Trump dice que no quiere llamar "guerra" al conflicto de Irán por la necesidad de la aprobación del Congreso [ENG]

"No usaré la palabra 'guerra' porque dicen que, si se usa la palabra guerra, tal vez no sea algo bueno", dijo Trump en una recaudación de fondos. "No les gusta la palabra 'guerra', porque se supone que se debe obtener aprobación, así que usaré la palabra 'operación militar', que es realmente lo que es". La Constitución da al Congreso poder declarar la guerra, pero convierte al presidente en comandante en jefe de las fuerzas armadas. El miércoles pasado dijo en un discurso: "La guerra esencialmente terminó unos días después de que entramos".