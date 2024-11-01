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Trump dice que no quiere llamar "guerra" al conflicto de Irán por la necesidad de la aprobación del Congreso [ENG]

Trump dice que no quiere llamar "guerra" al conflicto de Irán por la necesidad de la aprobación del Congreso [ENG]

"No usaré la palabra 'guerra' porque dicen que, si se usa la palabra guerra, tal vez no sea algo bueno", dijo Trump en una recaudación de fondos. "No les gusta la palabra 'guerra', porque se supone que se debe obtener aprobación, así que usaré la palabra 'operación militar', que es realmente lo que es". La Constitución da al Congreso poder declarar la guerra, pero convierte al presidente en comandante en jefe de las fuerzas armadas. El miércoles pasado dijo en un discurso: "La guerra esencialmente terminó unos días después de que entramos".

| etiquetas: trump , guerra , congreso , operación militar
4 1 0 K 57 actualidad
10 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
JackNorte #6 JackNorte
Cuando engañas, lo sabes, lo haces publico, lo permiten y se piensan que las consecuencias seran diferentes. Y luego se sorprenderan.
1 K 33
#8 abogado_del_diablo
Renombra el Departamento de Defensa para llamarlo Departamento de Guerra.
Pero luego a lo que hace su Departamento de Guerra no quiere llamarlo guerra.
TACO.
2 K 33
#3 Mandri20 *
Pues nada Naranjito, tu tranquilo, llámalo Operación Militar Especial. La guerra contra Irán ya la empezaste el año pasado.
1 K 22
#1 Leclercia_adecarboxylata
m/trumpdice
0 K 20
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Al menos entre países medianamente serios no hay una declaración formal de guerra desde la SGM.
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pitercio #7 pitercio
Supongo que a un criminal no le importa mucho que le llamen también tramposo.
0 K 19
#2 Suleiman
Es una disputa, una bronca... Nada del otro mundo :wall:
0 K 13
#9 MPR
#2 Una "reyerta". :roll:
0 K 7
vicvic #10 vicvic
Que haga lo mismo que su amiguito Putin que inició la tendencia hace ya un par de años con una operación militar especial de muerte y robo que todavía dura.
0 K 11
#4 rafeame
Definitivamente chochea y se ha quedado sin filtros antes de hablar
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menéame