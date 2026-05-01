Trump dice que aumentará los aranceles a los automóviles de la UE al 25% por "no cumplir" con el acuerdo comercial (ING)

Donald Trump anunció que subirá al 25% los aranceles a coches y camiones de la Unión Europea la próxima semana, alegando incumplimiento del acuerdo comercial. El pacto, firmado en 2025 con Ursula von der Leyen, fijaba un 15%. La medida podría afectar gravemente a Alemania y tensar la economía global. Trump no detalló motivos y el anuncio llega tras críticas a Berlín y dudas legales sobre su política arancelaria.
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#1 y #3 No tengo claro si es mejor ponerles impuestos fuertes, o mejor prescindir de ellos, aun que eso nos costara un duro golpe... por esas vías continuarán su guerra cognitiva, la cual llevan ganando desde hace décadas, hasta el punto de que nuestros ciudadanos son sus soldados...
Que ganas de exagerar una situación ya mala de por sí.
No claro, lo de Ucrania, Libia e Irán no afecta a Europa para nada ...
Santa inocencia.
Yo no he dicho eso, vamos a respetarnos. Pero pretender que es lo mismo que suframos los efectos de un conflicto a estar en guerra está bastante fuera de la realidad.
Pensar antes para no llorar después.
No se espera ninguna reacción.
elpais.com/internacional/2026-05-01/trump-anuncia-aranceles-del-25-a-l
Después ponemos impuestos recíprocos a vuestras mierdas y veras tu que bien nos lo pasamos todos.