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Trump dice que aumentará los aranceles a los automóviles de la UE al 25% por "no cumplir" con el acuerdo comercial (ING)

Trump dice que aumentará los aranceles a los automóviles de la UE al 25% por "no cumplir" con el acuerdo comercial (ING)

Donald Trump anunció que subirá al 25% los aranceles a coches y camiones de la Unión Europea la próxima semana, alegando incumplimiento del acuerdo comercial. El pacto, firmado en 2025 con Ursula von der Leyen, fijaba un 15%. La medida podría afectar gravemente a Alemania y tensar la economía global. Trump no detalló motivos y el anuncio llega tras críticas a Berlín y dudas legales sobre su política arancelaria.

| etiquetas: trump , aumentar , arancel , coche , ue , incumplir , acuerdo , comercio
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
jm22381 #1 jm22381
Los fabricantes de automóviles alemanes representan tres cuartos de las importaciones automovilísticas europeas a los EEUU: Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz… ¿para cuándo un golpe de impuestos a Google, Facebook y otros gigantes de la tecnología de EEUU?
5 K 83
#3 Troll_hunter
#1 si la EU fuera inteligente, sería el momento idóneo.
4 K 65
Herumel #10 Herumel
Esto se llama guerra, guerra hibrida... pero guerra, y estas son las armas, o disparamos nosotros, o solo nos vamos a quedar mirando como nos disparan...
#1 y #3 No tengo claro si es mejor ponerles impuestos fuertes, o mejor prescindir de ellos, aun que eso nos costara un duro golpe... por esas vías continuarán su guerra cognitiva, la cual llevan ganando desde hace décadas, hasta el punto de que nuestros ciudadanos son sus soldados...
1 K 26
shinjikari #12 shinjikari
#10 No, no es una guerra. Mira, si quisieras usar "guerra comercial" pues bueno (que tampoco porque todavía no se ha efectuado ni se ha respondido).

Que ganas de exagerar una situación ya mala de por sí.
0 K 11
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#12

No claro, lo de Ucrania, Libia e Irán no afecta a Europa para nada ...

Santa inocencia.
1 K 33
shinjikari #15 shinjikari
#14 No claro, lo de Ucrania, Libia e Irán no afecta a Europa para nada

Yo no he dicho eso, vamos a respetarnos. Pero pretender que es lo mismo que suframos los efectos de un conflicto a estar en guerra está bastante fuera de la realidad.
0 K 11
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#1 Cuando en Europa tengamos dirigentes que velen por los intereses de Europa. Hasta entonces, nada.
4 K 56
#9 chavi
#5 Los europeos votamos y obtenemos en consecuencia.

Pensar antes para no llorar después.
1 K 25
#4 perej
La UE, con Alemania y Francia a la cabeza, no desea buscar soluciones a medio o largo plazo, que seria hacerse menos dependiente de USA, solo quiere mantener el estado actual de las cosas.
No se espera ninguna reacción.
3 K 39
LoboAsustado #2 LoboAsustado
Va , venga , eso son números de novato , ¡pon un 2500% ya que estás , campeón!
Después ponemos impuestos recíprocos a vuestras mierdas y veras tu que bien nos lo pasamos todos.
1 K 19
fofito #13 fofito
El Acuerdo Comercial Maravilloso y Magnífico,en su artículo 17, sección k , párrafo tercero,estipula claramente que " el Presidente de los Estados Unidos de América se reserva el derecho de actuar con absoluta arbitrariedad en caso de uno o varios dirigentes, subalternos, funcionarios, miembros de la fuerzas armadas, empresaurios,y demás fucking desagradecidos europeos no le laman a Su Divinidad el escroto con fruición siempre y en todo momento"
0 K 13
camvalf #8 camvalf
Para cuando el anuncio que la UE solo importará/exportará pagando en euros petróleo incluido.
0 K 11
eltxoa #7 eltxoa
no pasa nada, para compensar harán los coches más costosos a los eurpedos. un 25%.
0 K 11
Expat_Guinea_Ecuatorial #11 Expat_Guinea_Ecuatorial
Dales duro Trumpo
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menéame