Trump dice que aumentará los aranceles a los automóviles de la UE al 25% por "no cumplir" con el acuerdo comercial (ING)

Donald Trump anunció que subirá al 25% los aranceles a coches y camiones de la Unión Europea la próxima semana, alegando incumplimiento del acuerdo comercial. El pacto, firmado en 2025 con Ursula von der Leyen, fijaba un 15%. La medida podría afectar gravemente a Alemania y tensar la economía global. Trump no detalló motivos y el anuncio llega tras críticas a Berlín y dudas legales sobre su política arancelaria.