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Trump destroza los sueños de una niña de ser jugadora de volleyball diciéndole que es muy bajita y que mejor se dedique al fútbol [ENG]
Una niña se acerca a Trump y le dice que quiere dedicarse al volleyball pero Trump le dice que es demasiado bajita y que mejor se dedique al fútbol.
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empatía
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#1
javierchiclana
No se puede ser más patán
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#3
MPPC
#1
Espera a mañana y verás.
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#7
Verdaderofalso
#1
mañana es otro día
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#9
jrmagus
#1
Es complicado pero yo esperaría a que Feijóo diese su opinión sobre el asunto.
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#2
oscarius
Pues como dijo el rapero Ice-T en Instagram: "No puedo creer que la gente esté comparando a Trump con Satanás. Sí, él es malvado, pero definitivamente no es tan malvado como Trump".
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#6
cabobronson
Lo veo venir, la mejor jugadora de la historia de voleibol
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#4
Grahml
*
Sin querer "defender" en absoluto al anaranjado, lo de "destrozar" los sueños suena un poco exagerado.
La niña al fin y al cabo ya dijo al principio que quería jugar al fútbol también, de ahí que Trump preguntara sobre el fútbol.
Y bueno, menos mal que no le preguntó nada que su amigo Epstein, preguntaría a una niña.
Ese es el mayor miedo que me daría a mí como espectador de la charla, sinceramente.
La verdad, me pareció mucho más impertinente, adoctrinante y totalmente…
» ver todo el comentario
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#5
Apotropeo
Pues yo le daría muchos ánimos, Trump es gilipollas y ahí lo tienes, de presidente.
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#10
Un_señor_de_Cuenca
Suerte que no le metió mano.
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K
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#8
Cuñado
Menudo subnormal. Hay líberos de nivel internacional que no llegan al 1,70 m.
0
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comentarios)
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La niña al fin y al cabo ya dijo al principio que quería jugar al fútbol también, de ahí que Trump preguntara sobre el fútbol.
Y bueno, menos mal que no le preguntó nada que su amigo Epstein, preguntaría a una niña.
Ese es el mayor miedo que me daría a mí como espectador de la charla, sinceramente.
La verdad, me pareció mucho más impertinente, adoctrinante y totalmente… » ver todo el comentario