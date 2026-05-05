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Trump destroza los sueños de una niña de ser jugadora de volleyball diciéndole que es muy bajita y que mejor se dedique al fútbol [ENG]  

Una niña se acerca a Trump y le dice que quiere dedicarse al volleyball pero Trump le dice que es demasiado bajita y que mejor se dedique al fútbol.

| etiquetas: trump , tacto , empatía , niña , sueño , volleyball , voleibol , fútbol
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
javierchiclana #1 javierchiclana
:palm: No se puede ser más patán
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#3 MPPC
#1 Espera a mañana y verás.
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#1 mañana es otro día
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jrmagus #9 jrmagus
#1 Es complicado pero yo esperaría a que Feijóo diese su opinión sobre el asunto.
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oscarius #2 oscarius
Pues como dijo el rapero Ice-T en Instagram: "No puedo creer que la gente esté comparando a Trump con Satanás. Sí, él es malvado, pero definitivamente no es tan malvado como Trump".
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cabobronson #6 cabobronson
Lo veo venir, la mejor jugadora de la historia de voleibol xD
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#4 Grahml *
Sin querer "defender" en absoluto al anaranjado, lo de "destrozar" los sueños suena un poco exagerado.
La niña al fin y al cabo ya dijo al principio que quería jugar al fútbol también, de ahí que Trump preguntara sobre el fútbol.

Y bueno, menos mal que no le preguntó nada que su amigo Epstein, preguntaría a una niña.

Ese es el mayor miedo que me daría a mí como espectador de la charla, sinceramente.

La verdad, me pareció mucho más impertinente, adoctrinante y totalmente…   » ver todo el comentario
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Apotropeo #5 Apotropeo
Pues yo le daría muchos ánimos, Trump es gilipollas y ahí lo tienes, de presidente.
:troll:
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Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
Suerte que no le metió mano.
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Cuñado #8 Cuñado
Menudo subnormal. Hay líberos de nivel internacional que no llegan al 1,70 m.
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menéame