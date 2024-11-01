Trump destroza a Milei en público. "No lo está haciendo bien"  

Tres veces repitió Trump la misma frase: "se están muriendo". Mientras Milei decía que sacó a 12 millones de la pobreza y que Argentina iba rumbo a ser potencia, el presidente de Estados Unidos lo dejó en evidencia delante del mundo entero. Y lo peor es que la televisión estadounidense se está cachondeando abiertamente de él.
Y lo repiten una y otra vez porque así se hace verdad