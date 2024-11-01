edición general
Trump destroza a Milei en público. "No lo está haciendo bien"

Tres veces repitió Trump la misma frase: "se están muriendo". Mientras Milei decía que sacó a 12 millones de la pobreza y que Argentina iba rumbo a ser potencia, el presidente de Estados Unidos lo dejó en evidencia delante del mundo entero. Y lo peor es que la televisión estadounidense se está cachondeando abiertamente de él.

#1 tromperri
Ni puta idea tiene Trump... ¿pero es qué no lee a Findeton?
Herumel #5 Herumel *
#1 Se le hace referencia ha de ser con la @ , hacer un toca timbres sin pulsar el botón es de parguelas, a que si @Findeton
#6 Nusku
#1 Es hora de comer en su paraíso fiscal.
vicus. #3 vicus.
Lo siento de verdad por la Argentina, en su mayoría son gente simpática, amables y muy divertidas, aún que un poco charlatanes. La verdad es que no sé merecen esta rela de sinvergüenzas y vendedores de crecepelos, como "El Peluca". Menudo papelón el de Milei y menudo el quilombo que por desgracia se va armar. Corralito y elicoptero en la azotea de La Casa Rosada, ya sonrojada por el sinvergüenza que vive allí.
#4 XXguiriXX
Bastante flojito el video. Si sois antimileistas acérrimos, da para pajas mentales sosas. Si no, poned velocidad mínima 1.25, e id directo al minuto 3:40.
#2 z1018
Y así es como funcionan esta gente:

"Milei decía que sacó a 12 millones de la pobreza y que Argentina iba rumbo a ser potencia"

Y lo repiten una y otra vez porque así se hace verdad
