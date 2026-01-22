edición general
Trump se desentiende de la guerra de Ucrania y la deja en manos de Europa: "No tenemos nada que ver con eso"

Donald Trump consideró que es la OTAN y Europa quienes «deben ocuparse de Ucrania, y no Estados Unidos», una posición que contrasta con la que han tenido todos los presidentes norteamericanos desde Bill Clinton. «¿Qué obtienen los Estados Unidos de todo este trabajo, de todo este dinero, aparte de muerte, destrucción y sumas colosales de dinero que van a parar a manos de personas que no aprecian lo que hacemos? No aprecian lo que hacemos, me refiero a la OTAN, me refiero a Europa. Son ellos quienes deben ocuparse de Ucrania, no nosotros».

DDJ #2 DDJ
Naranjito sa enfadao
3 K 38
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Me parece bien. Pero por supuesto, cuando haya paz (sea la que sea), que no se acerque una empresa yanki a reconstruir o a explotar recursos, que no tienen nada que ver con esto.
1 K 23
#6 BurraPeideira_
#3 Y ahora que la OTAN va camino de dejar de existir, qué hace Europa allí?
0 K 12
Ripio #7 Ripio
#3 ¿Perdonaaaaaaaaa?

Los Abrahms, bradley, patriot, himars y un largo etc no son por la cara bonita de Vladimir cheleski.
Se lo cobrarán y con intereses de usura.
0 K 20
#1 Grahml
Joer que no xD
0 K 20
pitercio #8 pitercio
Lo dice con el culo pequeño. Si las armas para destruir Ukrania no se las compras a Loocked Martin, Boeing, BAESystems, Raytheon o Northrop Grumman, inválidas los acuerdos de Blackrock y cierras un par de bases yankees en Europa... No es que recule, es que le buscan sustituto en cerocoma y los archivos de Epstein empiezan a brotar.
0 K 19
johel #5 johel
Que me pagueis las armas, ostia joder ya.
0 K 11
#4 AlexGuevara
Pero no la ibas a solucionar en 24 horas?, so penco
0 K 7

