Los Trump: cuatro generaciones esquivando el servicio militar

Los discursos patrióticos suelen pronunciarse desde lujosos despachos alfombrados, muy lejos del polvo, la sangre y el miedo. Y mientras los jóvenes de las familias trabajadoras se suben a los aviones rumbo al matadero, la agenda de los hijos de los poderosos: universidad privada, negocios familiares o simplemente silencio. Ahora, los veteranos de guerra han iniciado una campaña para que Barron Trump sea enviado a los frentes que se abran en Irán. Durante la I G.M., millones de campesinos y obreros murieron en trincheras, mientras las élites..