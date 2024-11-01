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Los Trump: cuatro generaciones esquivando el servicio militar

Los Trump: cuatro generaciones esquivando el servicio militar

Los discursos patrióticos suelen pronunciarse desde lujosos despachos alfombrados, muy lejos del polvo, la sangre y el miedo. Y mientras los jóvenes de las familias trabajadoras se suben a los aviones rumbo al matadero, la agenda de los hijos de los poderosos: universidad privada, negocios familiares o simplemente silencio. Ahora, los veteranos de guerra han iniciado una campaña para que Barron Trump sea enviado a los frentes que se abran en Irán. Durante la I G.M., millones de campesinos y obreros murieron en trincheras, mientras las élites..

| etiquetas: negocio de la guerra , generaciones trump , carne de cañon
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5 comentarios
9 2 0 K 109 actualidad
manuelpepito #3 manuelpepito
La guerra siempre ha sido dirigida por ricos y combatida por pobres
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#4 tropezon
#3 La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan
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autonomator #2 autonomator
¡ Valientes...
HDLGP !
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#1 tierramar *
Los que montan las guerras son los de club Epstein. Mientras envian a los pobres a la guerra, los hijos de los maga-ricos se sientan en sus despachos para enriqucerse de esas guerras, donde mueren generaciones de jovenes no ricos, que se creen las propaganda patriótica... ¿Cuando se darán cuenta los jovenes estadounidenses que no se trata de defender EEUU sino de aumentar la riqueza de los magaricos con la guerra, y ellos no son más que daños colaterales. Vean como las guerras no son más que un negocio para quienes las promueven: www.meneame.net/m/actualidad/quien-controla-guerras-estados-unidos
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#5 Horkid
La falta de asistencia sanitaria public, y la deuda de la universidad en EEUU, son elementos de presión para que los jovenes estadounidenses se alisten como carne de cañon. Mientras los hijos de los ricos se enriquecen con las carnicerias yanquis
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menéame