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Trump comunica al Congreso que la guerra con Irán "ha terminado" para sortear la autorización del Capitolio

Trump comunica al Congreso que la guerra con Irán "ha terminado" para sortear la autorización del Capitolio

La Casa Blanca afirma al Congreso en una carta enviada el viernes que las hostilidades con Irán han "cesado", a pesar de la presencia de las fuerzas armadas estadounidenses en la región, incluidos tres portaaviones y unos 15.000 soldados, y de que las negociaciones con Teherán están bloqueadas.

| etiquetas: trump , eeuu , irán , guerra
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
mmlv #3 mmlv
Si no estuviera causando tanto dolor y sufrimiento sería para no parar de reír con las bufonadas de este señor... que es el presidente de EEUU
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elgranpilaf #6 elgranpilaf
#3 La palabra señor le viene muy grande al asesino pederasta y violador este
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Nuevo capítulo: "La guerra ha terminado, EEUU ha ganado".
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#2 PerritaPiloto
Siendo Trump eso es completamente mentira o un truco. Como esa empresa que me daba de baja los viernes y otra vez de alta los lunes.
3 K 48
#7 Mandri20 *
Ah mira que bien, todos los soldados de vuelta a sus casas entonces.

...casas flotantes donde puedes pillar, sin hacer colas, un vuelo rasante por las costas arabigas, qué más quieren.
1 K 31
EldelaPepi #5 EldelaPepi
Da la impresión de que el mastuerzo este improvisa sobre la marcha
2 K 28
manc0ntr0 #17 manc0ntr0
#5 ¿Sólo la impresión?
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jm22381 #8 jm22381
Estamos en un alto el fuego así que no cuenta {0x1f608}
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Sergio_ftv #10 Sergio_ftv
ee.uu. r israel se han rendido, Irán ha ganado una guerra que no inició.
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Kantinero #4 Kantinero
La hipocresía, la mentira, la manipulación, el juego sucio están de moda, se ha adueñado de ellos la derecha y no los va a soltar, les funciona
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Kantinero #11 Kantinero
No entiendo como aún no se le ha sublevado el ejército,
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sorrillo #12 sorrillo
#11 Por que les está metiendo en guerras y eso es lo que quiere el ejército.

Y aunque suelte bobadas como lo de sacar bases militares de europa al final no acaba haciendo nada de eso.
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ElBeaver #19 ElBeaver
#11 sabotean el vater
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Romfitay #9 Romfitay
Un bloqueo naval es un acto de guerra ¿Significa que se acabó el cierre de Ormuz? No ¿verdad? Pues eso.
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sorrillo #13 sorrillo
#9 ¿Está EEUU en guerra con Cuba?
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DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
Otra cosa es que no empecemos una guerra contra Irán en breve.
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ChingPangZe #16 ChingPangZe
ahora empiezan las vacaciones pagadas y forzosas en Oriente Medio para los militares.
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ElBeaver #18 ElBeaver
la neolengua de trump
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#15 _4278
un mentiroso patológico pero de los graves
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menéame