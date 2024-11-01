Trump comunica al Congreso que la guerra con Irán "ha terminado" para sortear la autorización del Capitolio

La Casa Blanca afirma al Congreso en una carta enviada el viernes que las hostilidades con Irán han "cesado", a pesar de la presencia de las fuerzas armadas estadounidenses en la región, incluidos tres portaaviones y unos 15.000 soldados, y de que las negociaciones con Teherán están bloqueadas.
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...casas flotantes donde puedes pillar, sin hacer colas, un vuelo rasante por las costas arabigas, qué más quieren.
Y aunque suelte bobadas como lo de sacar bases militares de europa al final no acaba haciendo nada de eso.