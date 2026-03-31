Trump comunica a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la guerra sin reabrir el estrecho de Ormuz [ENG]

El presidente Trump comunicó a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar estadounidense contra Irán, incluso si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, según informaron funcionarios de la Administración, lo que probablemente prolongaría el firme control de Teherán sobre la vía marítima y dejaría para más adelante la compleja operación de reabrirla. En los últimos días, Trump y sus asesores llegaron a la conclusión de que una misión para forzar la apertura de ese punto estratégico prolongaría el conflicto má
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Y todas las tropas que están moviendo no se mueven para parecer un parguela
#2 ea.
Cambia de discurso 20 veces al día.
Y lo malo .. es que tienes razón.
Tampoco nadie sabe con quién ha estado hablando cuando decía que negociaba con Irán. Es un mentiroso compulsivo.
También nadie quiere hacer tratos si no hay garantías que lo respalden porque se ha constatado que nunca cumple.
Más vale ir por caldo que salir escaldado, pero el ridículo lo han hecho con ganas. Después de unos miles de asesinados y destrucción,claro.
Es un muro poroso, pero pongo la traduccion.
El presidente Trump comunicó a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar estadounidense contra Irán, incluso si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, según informaron funcionarios de la Administración, lo que probablemente prolongaría el firme control de Teherán sobre la vía marítima y dejaría para más adelante la compleja operación de reabrirla.
En los
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Así que al final, el resultado sería un poco mejor que el actual, porque podría contar con algunos comparsas que ahora están fingiendo reticencias.