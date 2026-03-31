Trump comunica a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la guerra sin reabrir el estrecho de Ormuz [ENG]

El presidente Trump comunicó a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar estadounidense contra Irán, incluso si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, según informaron funcionarios de la Administración, lo que probablemente prolongaría el firme control de Teherán sobre la vía marítima y dejaría para más adelante la compleja operación de reabrirla. En los últimos días, Trump y sus asesores llegaron a la conclusión de que una misión para forzar la apertura de ese punto estratégico prolongaría el conflicto má