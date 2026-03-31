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Trump comunica a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la guerra sin reabrir el estrecho de Ormuz [ENG]

El presidente Trump comunicó a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar estadounidense contra Irán, incluso si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, según informaron funcionarios de la Administración, lo que probablemente prolongaría el firme control de Teherán sobre la vía marítima y dejaría para más adelante la compleja operación de reabrirla. En los últimos días, Trump y sus asesores llegaron a la conclusión de que una misión para forzar la apertura de ese punto estratégico prolongaría el conflicto má

| etiquetas: trump , fin , guerra , ormuz , cerrado
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 guillersk
No fiarse, cada vez que dice una cosa hace la contraria


Y todas las tropas que están moviendo no se mueven para parecer un parguela
11 K 154
txillo #4 txillo *
#1 lo que diga este moñeco oligofrénico al que desde bien pequeño le han hecho falta un par de bofetones no tiene ya importancia. Cambia de discurso 20 veces al día.

#2 ea.
3 K 50
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Cambia de discurso 20 veces al día.

Y lo malo .. es que tienes razón.
0 K 20
Priorat #10 Priorat *
#2 Ya nadie cree nada de lo que dice Trump. Ni siquiera de lo que hace.

Tampoco nadie sabe con quién ha estado hablando cuando decía que negociaba con Irán. Es un mentiroso compulsivo.

También nadie quiere hacer tratos si no hay garantías que lo respalden porque se ha constatado que nunca cumple.
2 K 29
cocolisto #5 cocolisto
No entiendo mucho del asunto pero una movilización con miles de tropas y asaltos por tierra necesita un avituallamiento y unas infraestructuras para tanto personal, que además de las dificultades, gratis no les iba a salir.
Más vale ir por caldo que salir escaldado, pero el ridículo lo han hecho con ganas. Después de unos miles de asesinados y destrucción,claro.
2 K 56
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Es lo que se llamar cagar y no tirar de la cadena.

Es un muro poroso, pero pongo la traduccion.

El presidente Trump comunicó a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar estadounidense contra Irán, incluso si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, según informaron funcionarios de la Administración, lo que probablemente prolongaría el firme control de Teherán sobre la vía marítima y dejaría para más adelante la compleja operación de reabrirla.

En los

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1 K 40
JackNorte #3 JackNorte
Todas las decisiones tienen consecuencias, pero confiar en algo que diga Trump, es mas fiable pensar que hara justo lo contrario en pocas horas. Como ya lo ha hecho otras veces.
1 K 34
#11 luckyy
Como hay que poner fin a este conflicto es con Netanyahu y Trump en la silla eléctrica e Israel desaparecido
2 K 29
#9 DenisseJoel *
No sé si será verdad, pero tiene cierto sentido. Ahora mismo EEUU está solo con su colonia. Si "pone fin a la guerra" (guiño, guiño), de pronto el problema que queda pendiente para la "comunidad internacional" (guiño, guiño) es el Estrecho de Ormuz, y ahí sí que se pueden apuntar ya los países comparsa. Mientras tanto, su colonia seguiría igualmente los ataques, perdón, "acciones de respuesta".
Así que al final, el resultado sería un poco mejor que el actual, porque podría contar con algunos comparsas que ahora están fingiendo reticencias.
0 K 14
#12 perej
"o no", añadió.
0 K 11
mecheroconluz #8 mecheroconluz
A ver con que nos sorprende mañana el veleta abusador este.
0 K 10
DrEvil #7 DrEvil
TACO en estado puro.
0 K 9

menéame