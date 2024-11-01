Trump celebró una “mesa redonda” sobre Antifa en la Casa Blanca, y fue mucho peor de lo que imaginas

Celebrada en la mesa de los “periodistas independientes” (activistas de extrema derecha) y moderada por Donald Trump, se abrió el evento con una declaración del presidente en la que afirmaba que los “anarquistas a sueldo” quieren “destruir nuestro país”, seguida de extravagantes y conspiranoicas afirmaciones según las cuales los manifestantes anti-Trump tienen carteles hechos de papel caro “con bonitos mangos de madera” que, por tanto, deben haber sido impresos en los sótanos de organizaciones secretas; y que el Gobierno “ya tenía registros”