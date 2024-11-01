Trump celebró una “mesa redonda” sobre Antifa en la Casa Blanca, y fue mucho peor de lo que imaginas

Celebrada en la mesa de los “periodistas independientes” (activistas de extrema derecha) y moderada por Donald Trump, se abrió el evento con una declaración del presidente en la que afirmaba que los “anarquistas a sueldo” quieren “destruir nuestro país”, seguida de extravagantes y conspiranoicas afirmaciones según las cuales los manifestantes anti-Trump tienen carteles hechos de papel caro “con bonitos mangos de madera” que, por tanto, deben haber sido impresos en los sótanos de organizaciones secretas; y que el Gobierno “ya tenía registros”
| etiquetas: trump , fascismo , antifascistas , extrema derecha , mesa redonda , antifa
Este nos manda directos al purgatorio por la via rapida.
1. Simplifica el mensaje.
2. Repítelo con frecuencia.
3. Apela a las emociones, no a la lógica.
4. Culpa a un solo enemigo.
5. Miente a lo grande y mantén la mentira.
6. Controla los medios de comunicación.
7. Usa eslóganes y símbolos.
8. Desacredita a los críticos.
9. Oculta las malas noticias.
10. Explota el miedo y la crisis.
A ver, y las banderas y carteles TRUMP-MAGA tamaño king size de aquí, en qué sótano de organizaciones" secretas " fueron creados.
El enemigo imaginario ya es legalmente terrorista.
Ahora empezarán a señalar.