edición general
53 meneos
356 clics
Trump celebró una “mesa redonda” sobre Antifa en la Casa Blanca, y fue mucho peor de lo que imaginas

Trump celebró una “mesa redonda” sobre Antifa en la Casa Blanca, y fue mucho peor de lo que imaginas

Celebrada en la mesa de los “periodistas independientes” (activistas de extrema derecha) y moderada por Donald Trump, se abrió el evento con una declaración del presidente en la que afirmaba que los “anarquistas a sueldo” quieren “destruir nuestro país”, seguida de extravagantes y conspiranoicas afirmaciones según las cuales los manifestantes anti-Trump tienen carteles hechos de papel caro “con bonitos mangos de madera” que, por tanto, deben haber sido impresos en los sótanos de organizaciones secretas; y que el Gobierno “ya tenía registros”

| etiquetas: trump , fascismo , antifascistas , extrema derecha , mesa redonda , antifa
36 17 0 K 425 actualidad
13 comentarios
36 17 0 K 425 actualidad
Comentarios destacados:      
obmultimedia #1 obmultimedia
madre mia como tiene la azotea.
Este nos manda directos al purgatorio por la via rapida.
9 K 129
Meneanauta #8 Meneanauta *
#1 Da miedo de verdad
1 K 31
#3 Grahml
Decálogo de propaganda Trump-Goebbels:

1. Simplifica el mensaje.


2. Repítelo con frecuencia.


3. Apela a las emociones, no a la lógica.


4. Culpa a un solo enemigo.


5. Miente a lo grande y mantén la mentira.


6. Controla los medios de comunicación.


7. Usa eslóganes y símbolos.


8. Desacredita a los críticos.


9. Oculta las malas noticias.


10. Explota el miedo y la crisis.
9 K 88
Reladeon #13 Reladeon
#3 el decalogo del psoe state of mind
3 K -8
Lutin #2 Lutin
Joder, parece un mal chiste de fascista retrasado pero es real
4 K 54
#6 Grahml
"los manifestantes anti-Trump tienen carteles hechos de papel caro “con bonitos mangos de madera” que, por tanto, deben haber sido impresos en los sótanos de organizaciones secretas"


A ver, y las banderas y carteles TRUMP-MAGA tamaño king size de aquí, en qué sótano de organizaciones" secretas " fueron creados.  media
1 K 40
Tertuliano_equidistante #7 Tertuliano_equidistante
#6 Las banderas en China, de eso estoy seguro
1 K 17
Asimismov #10 Asimismov
Tienen que construir el enemigo imaginario y este es el movimiento antifaz.

El enemigo imaginario ya es legalmente terrorista.

Ahora empezarán a señalar.
1 K 29
#9 XXguiriXX
Decían que los gilipollas nunca llegarían al poder en EEUU... hasta que apareció Trump. Ya véis, nunca os rindáis. Es sólo cuestión de tiempo hasta que llegue vuestro momento indicado.
1 K 28
themarquesito #4 themarquesito
Sólo faltaba Alex Jones
0 K 20
#12 el_paellero
#5 Lo invocaron con una Ouija.
0 K 6
#11 Kikiru
El poder llena el vacío que deja el dinero.
0 K 7

menéame