Trump bromea diciendo que no pasa nada porque Mamdani le llame “fascista”: “Puedes simplemente decir que sí” [ENG]

El presidente Trump bromeó cordialmente diciendo que no pasaba nada porque Zohran Mamdani le hubiera llamado “fascista” durante su esperada reunión en el Despacho Oval el viernes. Los periodistas le preguntaron al demócrata de izquierdas si retiraría ese comentario que hizo en el pasado sobre el presidente republicano, después de su reunión de 45 minutos, en la que ambos dijeron haber encontrado muchos puntos en común, especialmente en el tema de la asequibilidad.