Trump bromea diciendo que no pasa nada porque Mamdani le llame “fascista”: “Puedes simplemente decir que sí” [ENG]

El presidente Trump bromeó cordialmente diciendo que no pasaba nada porque Zohran Mamdani le hubiera llamado “fascista” durante su esperada reunión en el Despacho Oval el viernes. Los periodistas le preguntaron al demócrata de izquierdas si retiraría ese comentario que hizo en el pasado sobre el presidente republicano, después de su reunión de 45 minutos, en la que ambos dijeron haber encontrado muchos puntos en común, especialmente en el tema de la asequibilidad.

Verdaderofalso
Se va normalizando que le definan?
alcama
#1 Más bien le suda la polla como le definan
Grahml
#1 #2 #4 #5 #10 La explicación es que los viernes es cuando a Trump le toca la sesión de mantenimiento para mantenerle en vida.  media
cajadecartonmojada
#1 Está haciendo campaña para asegurar apoyos.
themarquesito
Para Trump, Mamdani ahora mismo está en el club de los winners y ha entrado al mismo por la puerta grande con dos victorias consecutivas. Así, al presidente le parece mal que la periodista intente meter cizaña entre dos miembros del club.
security_incident
#2 Y Trump está hasta los huevos de Israel. Ha llevado a Mamdani a la casa blanca para que dijera "Israel Genocida" mientras él asentía con la cabeza.
Publicas los archivos de Epstein? No pasa nada, yo hago a este moro el próximo presidente de USA, a ver cómo te las apañas.
cajadecartonmojada
#3 No puede serlo porque no nació en EEUU, pero algo de poder puede conseguir dentro del partido.
arreglenenlacemagico
#6 suhhhh no corrijas sus fantasias :troll: el sabe en que mundo vive
HeilHynkel
A ver si aprenden los de meneame, que se enfadan cada vez que sale la palabra nazi, aunque sea en un artículo sobre Hitler.
Suleiman
Esta tan por encima de las cosas que se la suda todo... tiene un ejercito de acolitos que se lo tragan todo, y la justicia la tiene controlada.... Total que cojones le da que le llamen lo que sea.
pirat
Pequeño comunista con gran egoísta
wata
Lo único que está haciendo es empezar a normalizar la palabra "fascista".
Algo parecido hizo, salvando las distancias Almeida cuando dijo esa frase para la historia: "Seremos fascistas pero sabemos gobernar".
