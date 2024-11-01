Trump baila sobre la tumba de Rob Reiner [ENG]

Incluso para el presidente Donald Trump, esto es repugnante. El domingo se supo que el aclamado cineasta de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados apuñalados en su finca de Los Ángeles. El lunes por la mañana, el presidente de Estados Unidos —conocido por sus políticas crueles y su afición a celebrar las muertes y las graves desgracias ajenas— decidió burlarse del difunto Reiner.