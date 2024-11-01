edición general
Trump baila sobre la tumba de Rob Reiner [ENG]

Incluso para el presidente Donald Trump, esto es repugnante. El domingo se supo que el aclamado cineasta de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados apuñalados en su finca de Los Ángeles. El lunes por la mañana, el presidente de Estados Unidos —conocido por sus políticas crueles y su afición a celebrar las muertes y las graves desgracias ajenas— decidió burlarse del difunto Reiner.

#3 Grahml
Y luego todavía el mamón de él se preguntará porque está llevando a los repúblicanos al abismo:

Trump prevé una derrota republicana en 2026, a pesar de su «gran» política económica
www.meneame.net/story/trump-preve-derrota-republicana-2026-pesar-gran-


PD: La política económica de Trump es una mierda absoluta.
azathothruna #2 azathothruna
Aun asi, hay muchos hollyweirdos magas.
Como esa actriz que la echaron de The mandalorian.
O clint eastwood, CHUCK NORRIS, y la lista sigue.
