Trump baila sobre la tumba de Rob Reiner [ENG]

Incluso para el presidente Donald Trump, esto es repugnante. El domingo se supo que el aclamado cineasta de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados apuñalados en su finca de Los Ángeles. El lunes por la mañana, el presidente de Estados Unidos —conocido por sus políticas crueles y su afición a celebrar las muertes y las graves desgracias ajenas— decidió burlarse del difunto Reiner.
Trump prevé una derrota republicana en 2026, a pesar de su «gran» política económica
PD: La política económica de Trump es una mierda absoluta.
Como esa actriz que la echaron de The mandalorian.
O clint eastwood, CHUCK NORRIS, y la lista sigue.