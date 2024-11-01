Trump avisa de que su intervención en Venezuela puede alargarse años: "Sólo el tiempo lo dirá"

Según el diario The New York Times, el presidente norteamericano, Donald Trump, ha adelantado en una entrevista con sus reporteros que espera que su Administración gobierne Venezuela y extraiga petróleo de sus enormes reservas durante años, nada de semanas o meses. El republicano ha confesado en que el Gobierno interino del país, formado por antiguos leales al ahora encarcelado Maduro y encabezado por su antigua número dos, Delcy Rodríguez, está "dando todo lo que consideramos necesario".
| etiquetas: trump , intervención , venezuela , años
Lo mejor que le puede pasar a Europa es que estalle una guerra civil en Venezuela que enturbie el éxito de Trump y lo tenga entretenido y con la cabecita lejos de otros objetivos.
Lo mejor que le puede pasar a Europa en Ucrania es que no haya paz, que Rusia se desgaste lo máximo posible, el mayor tiempo posible y que Ucrania ( que no es UE, ni Otan) siga poniendo los muertos para… » ver todo el comentario
Perfectamente puede ser una situación enquistada durante años (o cambiar radicalmente el mes que viene, últimamente el mundo no es muy predecible).