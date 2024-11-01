edición general
Trump avisa de que su intervención en Venezuela puede alargarse años: "Sólo el tiempo lo dirá"

Según el diario The New York Times, el presidente norteamericano, Donald Trump, ha adelantado en una entrevista con sus reporteros que espera que su Administración gobierne Venezuela y extraiga petróleo de sus enormes reservas durante años, nada de semanas o meses. El republicano ha confesado en que el Gobierno interino del país, formado por antiguos leales al ahora encarcelado Maduro y encabezado por su antigua número dos, Delcy Rodríguez, está "dando todo lo que consideramos necesario".

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A ver, invadir pa na es tontería.
txillo #11 txillo
#1 ni elecciones ni hostias. La derecha ni disimula ni sus acólitos piden explicaciones.
#12 surco
#1 Voy a ser muy europeo, muy hipócrita, muy hijo de puta y muy bastardo. Vamos que voy a hablar de realpolitik.
Lo mejor que le puede pasar a Europa es que estalle una guerra civil en Venezuela que enturbie el éxito de Trump y lo tenga entretenido y con la cabecita lejos de otros objetivos.

Lo mejor que le puede pasar a Europa en Ucrania es que no haya paz, que Rusia se desgaste lo máximo posible, el mayor tiempo posible y que Ucrania ( que no es UE, ni Otan) siga poniendo los muertos para…   » ver todo el comentario
Catacroc #6 Catacroc
Si va todo bien unos 3 años maximo y con el estado de las instalaciones en Venezuela no da ni para que arreglen aquello. Estan extrayendo mucho menos de lo que podrian pero se ha deteriorado todo y la principal tarea es arreglar lo roto y las petroleras que quieran tienen que meter millones para que tal vez dentro de 3 años Venezuela recupere el control de todo bien arreglado para venderle el petroleo a China. Hay muchos huecos en la estrategia de Naranjito.
Supercinexin #5 Supercinexin
Puede que haya una Guerra Civil en Venezuela. No sé yo si los venezolanos estarán de acuerdo en que el Imperio Fascista gestione sus riquezas a través de Delcy Rodríguez. Igual tiene que enviar unos cuantos miles de Marines a matar "rebeldes" o "terroristas", cosa que por supuesto será bendecida por la Unión Europeda y por todos los derechistas y socioliberales del mundo, porque eso de revolverte contra invasores extranjeros que quitan a tu Presidente para robarte todas las riquezas naturales ya sabemos por el siglo XX que es algo que está muuuuuy feo. Hay que dejarse gestionar por el Hombre Blaaaaanco, marditos terroristas.
pip #8 pip *
#5 de momento los venezolanos que están allí "no se pueden quejar", y los que no están fuera parecen muy contentos con la idea de que USA haga esto porque en fin, mejor USA que los Rusos y tal.

Perfectamente puede ser una situación enquistada durante años (o cambiar radicalmente el mes que viene, últimamente el mundo no es muy predecible).
Gry #7 Gry
Cuando se jubile de presidente de los EEUU se puede retirar allí. :popcorn:
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
Lo mismo la palmas antes, Donald.
pip #3 pip
Durará lo que dure la extracción rentable del crudo. Y mientras se hace eso, no parece haber incentivos claros para cambiar el régimen hacia una democracia. Las democracias son peligrosísimas, puede ganar alguien que ponga en entredicho esta situación y cause molestias. Para qué quitar lo que ya funciona...
#2 cKr1
Hasta que no quede ni una gota, concretamente.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Para alivio de la facción traitora chavista
