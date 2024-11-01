Trump avisa de que su intervención en Venezuela puede alargarse años: "Sólo el tiempo lo dirá"

Según el diario The New York Times, el presidente norteamericano, Donald Trump, ha adelantado en una entrevista con sus reporteros que espera que su Administración gobierne Venezuela y extraiga petróleo de sus enormes reservas durante años, nada de semanas o meses. El republicano ha confesado en que el Gobierno interino del país, formado por antiguos leales al ahora encarcelado Maduro y encabezado por su antigua número dos, Delcy Rodríguez, está "dando todo lo que consideramos necesario".