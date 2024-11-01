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Trump anuncia que retirará 5.000 soldados de EEUU en Alemania y amenaza con extender el repliegue a España e Italia

El Pentágono ejecutará el repliegue en un plazo de seis a doce meses tras el deterioro político con Berlín y vincula la decisión a la falta de apoyo europeo en la guerra contra Irán.

| etiquetas: otan , guerra , eeuu
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9 comentarios
2 1 1 K 15 actualidad
javibaz #1 javibaz *
Ya están tardando. Y que se lleven a los otros 65000 que tienen por Europa.
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ErMijita #2 ErMijita
Y que cierren al salir.
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jonolulu #7 jonolulu
Puente de plata
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pitercio #8 pitercio
No hay huevos.
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kosako #6 kosako
Oh no!
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ruinanamas #3 ruinanamas
Abuelo, la pastilla.
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#4 decker
Good bye, Maricarmen.
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Io76 #9 Io76 *
Se pueden ir todos a tomar por culo que no están aquí para otra cosa que para defender sus intereses imperialistas criminales.
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menéame