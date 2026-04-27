EEUU anuncia inversiones récord en bases españolas para su guerra global

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha incluido al Estado español en su nuevo programa de infraestructuras militares para el año fiscal 2027, consolidando la función del país como nodo logístico y operativo para las agresiones imperialistas en el Mediterráneo y el norte de África. Destinará parte de una partida de 8.500 millones de dólares a Rota y Morón, integrándolos en un presupuesto bélico de 1,45 billones que prioriza el rearme nuclear y los sistemas autónomos.