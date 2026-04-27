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EEUU anuncia inversiones récord en bases españolas para su guerra global

EEUU anuncia inversiones récord en bases españolas para su guerra global

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha incluido al Estado español en su nuevo programa de infraestructuras militares para el año fiscal 2027, consolidando la función del país como nodo logístico y operativo para las agresiones imperialistas en el Mediterráneo y el norte de África. Destinará parte de una partida de 8.500 millones de dólares a Rota y Morón, integrándolos en un presupuesto bélico de 1,45 billones que prioriza el rearme nuclear y los sistemas autónomos.

| etiquetas: guerra global , bases rota y moron
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9 comentarios
5 1 1 K 52 actualidad
#2 chavi
Pero no nos echaban de la OTAN??
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Sinfonico #3 Sinfonico *
#2 La fuente ya tal...me da que los de diariosocialista son más diariocatastrofista y algo de bulos también
#1 Pero qué guerra global si no son capaces de meter mano a Irán?, ¿se van a enfrentar a China o a Corea del norte?
Deja de IkerJimenizar, que ya aburre el mensaje catastrofista
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#6 diablos_maiq
#2 es para controlarnos mejor :-S
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magnifiqus #7 magnifiqus
#2 Creo que el acuerdo por las bases es independiente de la OTAN, seguro que alguien nos los puede confirmar
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#8 chavi
#7 Es territorio nacional, no hay cesion de tierra. Si no estamos en la acuerdo se rompe y listo
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pepel #9 pepel
#2 Y se iban a llevar las bases.
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#1 tierramar *
Los indicios apuntan a que EEUU esta preparando una guerra global: construyendo bases en lugares estrategicos, Japon a colocado misiles cerca de China, ejercicios militares cerca de China,...
Y España está participando activamente en las guerras de Ucrania e Iran, las desavenencias con Trump no son más que una escenografia para ganarse a los votantes de izquierda
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javibaz #4 javibaz
Tendrán que pedir permisos de obras y ahí, les tenemos pillados. :troll:
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ochoceros #5 ochoceros
Se suponía que los yankis tenían que ir reduciendo la presencia militar en España con el tiempo, no aumentándola.

Mientras no ofrezcan las mismas contraprestaciones para que España pueda tener bases militares y armamento nuclear propio en EE UU. con la vuelta del Proyecto Islero...¡Yankis go home!
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menéame