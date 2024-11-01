Trump anuncia aranceles del 25% para los países que negocien con Irán  

El presidente de Estados Unidos ha dado un nuevo paso en la presión a Irán: impone un gravamen del 25% a cualquier país que haga negocio con Teherán. Su objetivo es presionar al régimen de los ayatolás para que detengan la represión de las protestas.
| etiquetas: irán , aranceles , eeuu , trump
Y al que redacta ésto no se le cae la cara de vergüenza
Y no solo productos de consumo, también productos de primera necesidad , medicamentos, vacunas, mascarillas, leche etc.
Donde está vuestra humanidad? Os imagináis que con Palestina hubieran llegado 2 noticias a portada y hubieran sido desprestigiando a Palestina?
Respecto a los 500 muertos.
1.- No está verificado
2.- Hay informaciones de más de 100 muertos de las fuerzas de régimen
3.- En cualquier país del mundo en el que saboteadores armados secuestraran unas protestas legítimas y redujeran a cenizas decenas de templos, edificios administrativos, comercios, bazares, ambulancias, camiones de bomberos, autobuses etc. Además de asaltar comisarías y linchar hasta la muerte a policías etc etc… » ver todo el comentario
2.- Hay informaciones de más de 100 muertos de las fuerzas de régimen"
1 No está verificado por el régimen islámico?
2 esta verificado por quien? Por el régimen?
Esto es lo más ridículo que he visto en mi vida.
Esto debería ser la prioridad de la gente como lo fue Palestina y estas preocupado por el régimen
"3.- En cualquier país del mundo en el que saboteadores… » ver todo el comentario
Y escucha, que IRAN son unos mierdas?? Seguro. Y Narcoterroristas del cartel de los soles y las lunas? También, también..
"Esto debería ser la prioridad de la gente como lo fue Palestina y estas preocupado por el régimen"
He revisado tu historial. Desde luego Palestina no fue tu prioridad,ni una crítica a Israel. Y tienes joyas como ésta:
"Hitler habría odiado Israel.....
Así que para algunos meneantes es júbilo"
1.- Ha videos de policías linchados hasta la muerte.
2.- El número de muertos no está verificado por nadie en occidente. Desde luego el régimen no parece… » ver todo el comentario
Dices burradas defendiendo al gobierno fascista de irán como "el régimen no parece esconderlo activamente pues se lleva los cuerpos y llama a las familias para identificarlos. Ni siquiera prohíbe el uso del móvil o grabaciones en la morgue."… » ver todo el comentario
Lo digo para ahorrarme el tiempo, hazme el spoiler.