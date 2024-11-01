edición general
Trump anuncia aranceles del 25% para los países que negocien con Irán  

El presidente de Estados Unidos ha dado un nuevo paso en la presión a Irán: impone un gravamen del 25% a cualquier país que haga negocio con Teherán. Su objetivo es presionar al régimen de los ayatolás para que detengan la represión de las protestas.

Tkachenko #1 Tkachenko
Su objetivo es presionar al régimen de los ayatolás para que detengan la represión de las protestas.
Y al que redacta ésto no se le cae la cara de vergüenza :palm:
#2 Suleiman
#1 Está super preocupado por los iraníes.
security_incident #3 security_incident *
#1 Es una soplapollez supina. Ya están sancionados los terceros países. En mi empresa (española) cuando compramos algo de un proveedor que cotice en bolsa (o filial de uno de esos) tenemos que firmar un papelito donde pone que no vamos a vender a: Rusia, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria, Libia y alguno más.

Y no solo productos de consumo, también productos de primera necesidad , medicamentos, vacunas, mascarillas, leche etc.
Albaricoquero #6 Albaricoquero
#3 #4Me cuesta creer que habiendo muertos amontonadose, más de 500 acabo de leer, el debate sea sanciones y usa.
Donde está vuestra humanidad? Os imagináis que con Palestina hubieran llegado 2 noticias a portada y hubieran sido desprestigiando a Palestina?
security_incident #8 security_incident *
#6 No hace falta imaginarlo. Lleva más de dos años pasando.

Respecto a los 500 muertos.
1.- No está verificado
2.- Hay informaciones de más de 100 muertos de las fuerzas de régimen
3.- En cualquier país del mundo en el que saboteadores armados secuestraran unas protestas legítimas y redujeran a cenizas decenas de templos, edificios administrativos, comercios, bazares, ambulancias, camiones de bomberos, autobuses etc. Además de asaltar comisarías y linchar hasta la muerte a policías etc etc…  media   » ver todo el comentario
Albaricoquero #9 Albaricoquero *
#8 "1.- No está verificado
2.- Hay informaciones de más de 100 muertos de las fuerzas de régimen"

1 No está verificado por el régimen islámico?

2 esta verificado por quien? Por el régimen? xD xD xD xD xD xD xD xD

Esto es lo más ridículo que he visto en mi vida.
Esto debería ser la prioridad de la gente como lo fue Palestina y estas preocupado por el régimen xD xD xD xD xD xD

"3.- En cualquier país del mundo en el que saboteadores…   » ver todo el comentario
#10 sorecer *
#9 Yo cuando veo que las fuentes informadas son ONG creadas en USA y sin historial más alla de 2 años, ya me quedo un poco paradete.

Y escucha, que IRAN son unos mierdas?? Seguro. Y Narcoterroristas del cartel de los soles y las lunas? También, también..
Albaricoquero #11 Albaricoquero
#10 lo siento no entiendo tu comentario.
security_incident #12 security_incident
#9 A ver, propagandista.
"Esto debería ser la prioridad de la gente como lo fue Palestina y estas preocupado por el régimen"

He revisado tu historial. Desde luego Palestina no fue tu prioridad,ni una crítica a Israel. Y tienes joyas como ésta:

"Hitler habría odiado Israel.....
Así que para algunos meneantes es júbilo"

1.- Ha videos de policías linchados hasta la muerte.

2.- El número de muertos no está verificado por nadie en occidente. Desde luego el régimen no parece…   » ver todo el comentario
Albaricoquero #13 Albaricoquero *
#12 bueno..... Ya veo que mi comentario te ha dolido y has tenido que entrar a mi historial a revisar mis comentarios. Es lo qué tiene estar en el bando de los malos, que como jode, tienes que rebuscar en la basura de los otros para defenderte.

Dices burradas defendiendo al gobierno fascista de irán como "el régimen no parece esconderlo activamente pues se lleva los cuerpos y llama a las familias para identificarlos. Ni siquiera prohíbe el uso del móvil o grabaciones en la morgue."…   » ver todo el comentario
security_incident #14 security_incident
#13 Jaja. Me ha dolido muchísimo. Ay mamá. Lo de mirar el historial es la prueba de algodón para saber si estás debatiendo con una persona normal o con un subnormal.
Dene #4 Dene
#1 Habría que poner aranceles del 25% a los paises que negocien con USA , para que detengan la represión!! Hasta que liberen a los presos del ICE y dejen de matar gente por la calle
#7 ombresaco
#4 Seguro que alguien hablaría de intromisión en la libertad de comercio
Albaricoquero #15 Albaricoquero *
#_14 si miro tu historial encontraré comentarios criminalizando gente que se está defendiendo de un régimen fascista? Encontraré comentarios a favor de una dictadura fascista que te delate como ese subnormal que dices?

Lo digo para ahorrarme el tiempo, hazme el spoiler.
