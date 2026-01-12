edición general
Trump dice que cualquier país que haga negocios con Irán tendrá un arancel del 25% en USA [ENG]

Donald Trump ha dicho que cualquier país que haga negocios con Irán soportará un arancel del 25% “sobre todos y cada uno de los negocios que se realicen con los Estados Unidos”. Ese nuevo arancel a las importaciones de los socios comerciales de Irán “entrará en vigor de inmediato”, dijo Trump en una publicación en Truth Social. “Esta Orden es definitiva y concluyente. ¡Gracias por su atención a este asunto!”

manuelpepito #1 manuelpepito
A ver qué dice cuando los chinos sigan haciendo negocios
#9 Perico12
#1 pues que china es una gran nación y que ha tenido una muy buena conversación con xi y ha decidido que a otros si, pero a ellos no.

Por lo que sea...
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
"Faith and freedom. Así de gordos los tengo".  media
Dragstat #5 Dragstat *
Incluso si no tienes nada que negociar con Irán, poder reducir el arancel hasta solo el 25% es para pensárselo.
YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre
#5 A esto venía, ahora mismo la UE tienen uno general del 15% pero el acero y aluminio(y derivados) es del 50%, y en coches creo que está en un 25%
pitercio #3 pitercio
Uno nuevo, aprovechado que aún no le han ilegalizado los anteriores. No sabía si poner la etiqueta vuelvelaburraaltrigo.
Pertinax #8 Pertinax
Un duro golpe para los importadores de caviar.
Herumel #4 Herumel
Una pregunta de verdad que no lo se, ¿Qué arancel tiene hacer negocios con Rusia?
#10 drstrangelove
Todo el mundo usa paraísos financieros para crear empresas-fantasma, vaya bobada. Me recuerda a las sanciones de Rusia, de repente las importaciones desde Georgia aumentaron un 1000% por ciento.
#11 eipoc
Va, esto es insignificante según los liberales, son sanciones de chichinabo. Con Cuba y Venezuela las tienen puestas y más grandes y según ellos lo que falla es el sistema del país, no el estrangulamiento al que les somete EEUU.
DrEvil #6 DrEvil *
TACO: Trump Always Chickens Out.

Veréis qué pronto recoge cable cuando vea que no lo puede hacer sin fastidiarse él. Este bufón va a golpe de titular.
Por cierto, ¿qué fue de aquellas fotos de EPSTEIN que no se habían desclasificado del todo? ¿No había algo de eso?
Yo creo que habría que hablar más de eso...
