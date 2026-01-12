Trump dice que cualquier país que haga negocios con Irán tendrá un arancel del 25% en USA [ENG]

Donald Trump ha dicho que cualquier país que haga negocios con Irán soportará un arancel del 25% “sobre todos y cada uno de los negocios que se realicen con los Estados Unidos”. Ese nuevo arancel a las importaciones de los socios comerciales de Irán “entrará en vigor de inmediato”, dijo Trump en una publicación en Truth Social. “Esta Orden es definitiva y concluyente. ¡Gracias por su atención a este asunto!”
| etiquetas: trump , irán , aranceles , usa , aislamiento
Por lo que sea...
Veréis qué pronto recoge cable cuando vea que no lo puede hacer sin fastidiarse él. Este bufón va a golpe de titular.
Por cierto, ¿qué fue de aquellas fotos de EPSTEIN que no se habían desclasificado del todo? ¿No había algo de eso?
Yo creo que habría que hablar más de eso...