Trump dice que cualquier país que haga negocios con Irán tendrá un arancel del 25% en USA [ENG]

Donald Trump ha dicho que cualquier país que haga negocios con Irán soportará un arancel del 25% “sobre todos y cada uno de los negocios que se realicen con los Estados Unidos”. Ese nuevo arancel a las importaciones de los socios comerciales de Irán “entrará en vigor de inmediato”, dijo Trump en una publicación en Truth Social. “Esta Orden es definitiva y concluyente. ¡Gracias por su atención a este asunto!”