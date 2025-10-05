edición general
Trump analiza un rescate de al menos US$ 10.000 millones para agricultores afectados por su guerra comercial

Los agricultores estadounidenses están teniendo un año difícil, en gran parte por la guerra comercial del presidente de EE.UU., Donald Trump. Ahora, según fuentes consultadas por CNN, la Casa Blanca se prepara para otorgarles un paquete de rescate de varios miles de millones de dólares. El aumento de los costos y las represalias de otros países por los aranceles han afectado a la industria agrícola de EE.UU., al igual que la escasez de mano de obra relacionada con la inmigración y la caída de los precios de las materias primas.

#1 Grahml
No se veía venir.

Mayor estúpidos que Trump y sus votantes, difícil

:palm:
rafaLin #9 rafaLin
#1 Pasó lo mismo con los aranceles de los años 30.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Comunista!!! Paguitas ricas!!!! Y el libre mercado??
Heni #5 Heni
#4 El que tengo aquí colgado... pero estas son paguitas de las buenas que no os enterais :shit:
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#5 putos rojos todo el día igual
Djangology #3 Djangology
Algún día Iker Jiménez tendrá que explicar en su estercolero el misterioso fenómeno por el cual tantos liberales (que llevan años dándonos el coñazo con el libre mercado, la no intervención estatal y el coño de sus respectivas madres) tienen tanto entusiasmo por Trump.
#6 Suleiman
Total, es imprimir mas billetes....
javibaz #2 javibaz
Joder, el comunismo anda desbocado.
termopila #8 termopila
¿Y cuanto dice que está ganando por "lo que pagan otros países" con la subida de aranceles a la agricultura? Pues descontadle 10.000 millones de dolares…
