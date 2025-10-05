Trump analiza un rescate de al menos US$ 10.000 millones para agricultores afectados por su guerra comercial

Los agricultores estadounidenses están teniendo un año difícil, en gran parte por la guerra comercial del presidente de EE.UU., Donald Trump. Ahora, según fuentes consultadas por CNN, la Casa Blanca se prepara para otorgarles un paquete de rescate de varios miles de millones de dólares. El aumento de los costos y las represalias de otros países por los aranceles han afectado a la industria agrícola de EE.UU., al igual que la escasez de mano de obra relacionada con la inmigración y la caída de los precios de las materias primas.