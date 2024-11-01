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Trump amenaza con desplegar agentes del ICE en los aeropuertos ante el bloqueo presupuestario

Relacionada: www.meneame.net/story/aeropuertos-todo-eeuu-punto-cerrar-detener-todos "Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes del ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie lo ha visto antes".

| etiquetas: ice , aeropuertos , eeuu
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6 comentarios
9 2 0 K 130 actualidad
Metabarón #1 Metabarón
Más madera!
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Ankor #4 Ankor
Que lo hagan, sera divertido hacia el turismo y el mundial de futbol.
E incluso algun votante suyo lo van a devolver.
4 K 59
#3 concentrado
Las colas en el control de pasaportes van a llegar del aeropuerto al estado vecino.
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Fran_Ramos #2 Fran_Ramos
porque no los envia a iran como cabeza de playa...
2 K 35
azathothruna #6 azathothruna
#2 Esto
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
Ah, mira, como hizo Zapatero cuando la huelga de controladores. Decretar estado de alarma y militarizar los aeropuertos.
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menéame