·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9279
clics
El lobby sionista ACOM amenaza de muerte a los españoles que se oponen al sionismo
5991
clics
Monográfico #10: Fun with maps
4161
clics
El tamaño de Irán en comparación con otros 5 países que Estados Unidos ha invadido [Eng]
5169
clics
'Polònia' parodia un Torrente de izquierdas que elogia a los menas y es feminista: “El brazo progre de la ley”
5581
clics
Un diputado ha denunciado que le han dado de hostias
más votadas
469
ACOM: El lobby sionista en España al servicio del régimen israelí
639
Muere Chuck Norris a los 86 años
376
Pintadas y cerraduras destrozadas en centenares de apartamentos turísticos de Valencia en el inicio de las Fallas: "Muerte a Airbnb"
318
Emilio Delgado humilla a Pilar Rahola en directo: "¡Eres una vendida!"
395
Trump ve bien retirar las bases de España y otros países de la OTAN que no colaboren en la seguridad de Ormuz
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
14
clics
Trump amenaza con desplegar agentes del ICE en los aeropuertos ante el bloqueo presupuestario
Relacionada:
www.meneame.net/story/aeropuertos-todo-eeuu-punto-cerrar-detener-todos
"Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes del ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie lo ha visto antes".
|
etiquetas
:
ice
,
aeropuertos
,
eeuu
9
2
0
K
130
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
130
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Metabarón
Más madera!
6
K
99
#4
Ankor
Que lo hagan, sera divertido hacia el turismo y el mundial de futbol.
E incluso algun votante suyo lo van a devolver.
4
K
59
#3
concentrado
Las colas en el control de pasaportes van a llegar del aeropuerto al estado vecino.
1
K
37
#2
Fran_Ramos
porque no los envia a iran como cabeza de playa...
2
K
35
#6
azathothruna
#2
Esto
0
K
19
#5
angelitoMagno
Ah, mira, como hizo Zapatero cuando la huelga de controladores. Decretar estado de alarma y militarizar los aeropuertos.
0
K
15
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
E incluso algun votante suyo lo van a devolver.