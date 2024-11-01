Trump afirma que "no está contento" con el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que no está contento con la elección de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jamenei, como nuevo líder supremo iraní. En declaraciones al tabloide estadounidense 'New York Post', Trump ha afirmado que no secunda la decisión de la Asamblea de Expertos que escogió al ayatolá Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre al frente de Irán, apuntando que "no está contento" con el nombramiento.