edición general
8 meneos
15 clics
Trump afirma que "no está contento" con el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo en Irán

Trump afirma que "no está contento" con el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que no está contento con la elección de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jamenei, como nuevo líder supremo iraní. En declaraciones al tabloide estadounidense 'New York Post', Trump ha afirmado que no secunda la decisión de la Asamblea de Expertos que escogió al ayatolá Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre al frente de Irán, apuntando que "no está contento" con el nombramiento.

| etiquetas: trump.afirma , no estar , contento , nombramiento , nuevo , lider , supremo , irán
7 1 0 K 129 Trump
9 comentarios
7 1 0 K 129 Trump
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Pues si bombardear todo el país, incluyendo colegios repetidamente, no hace que quieran que sea feliz, no entiendo nada de las relaciones personales.
6 K 65
#5 DotorMaster
#2 Es que la gente no tiene empatía. Pobrecico criaturica.
1 K 22
IkkiFenix #3 IkkiFenix
No lo han elegido para que Trump este contento.
1 K 34
#4 Pitchford
Pues que se tome un whisky doble y arreglaó..
1 K 28
#6 PerritaPiloto
#4 Y muchas aspirinas.
1 K 19
Elbaronrojo #8 Elbaronrojo
A Trump se le pone dura como se nombran líderes en otros países: en Irán por una asamblea de expertos, en Venezuela sin presentar actas, en Rusia eligiendo quien se presenta a las elecciones para no hacer sombra, en Corea del Norte por herencia directa....
1 K 27
pitercio #7 pitercio
Intuyo que Jamonín tampoco estará muy contento con Trump.
0 K 19
Arzak_ #9 Arzak_
Son Chiíes, son mártires por comedura de cabeza, no se van a rendir. 8-D
0 K 12
Andreham #1 Andreham
Pues que lo mate también.

Y luego ya el tercero seguro que le pregunta antes de aceptar.
0 K 8

menéame