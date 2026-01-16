Trump afirma que los manifestantes en Minnesota son "alborotadores" que están pagados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que los manifestantes que han salido a las calles en el estado de Minnesota para protestar contra las operaciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) son "alborotadores" que están "bien pagados". "En Minnesota, los alborotadores, agitadores e insurrectos son, en muchos casos, profesionales bien pagados", indicó en un mensaje publicado en redes sociales.