edición general
3 meneos
3 clics
Trump afirma que los manifestantes en Minnesota son "alborotadores" que están pagados

Trump afirma que los manifestantes en Minnesota son "alborotadores" que están pagados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que los manifestantes que han salido a las calles en el estado de Minnesota para protestar contra las operaciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) son "alborotadores" que están "bien pagados". "En Minnesota, los alborotadores, agitadores e insurrectos son, en muchos casos, profesionales bien pagados", indicó en un mensaje publicado en redes sociales.

| etiquetas: trump , manifestaciones , ice , minnesota
3 0 0 K 36 actualidad
7 comentarios
3 0 0 K 36 actualidad
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
"En Minnesota, los alborotadores, agitadores e insurrectos son, en muchos casos, profesionales bien pagados"

Si, trabajan para el ICE.
0 K 15
makinavaja #2 makinavaja
La delgada linea roja entre la paranoia y la locura total...
0 K 12
JackNorte #3 JackNorte
La ultraderecha paga bien a los suyos y no entiende como otros pueden hacerlo gratis y encima exponiendose a que los maten y o a que los acusen de terrorismo o ambas.
0 K 11
#4 Sacapuntas
Decir esas cosas no le debería salir gratis, sobre todo teniendo cadáveres aún calientes sobre la mesa.
0 K 11
Catacroc #1 Catacroc *
Soros esta promoviendo los altercados. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que no lo dicen en las noticias por que tambien estan pagadas por Soros. Y si no es por Soros es por el Cartel de los Loles.
0 K 10
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#1 Gracioso. La propaganda en Irán dice que los manifestantes de ese país están pagados o son agentes de la CIA y el Mossad
El poder amenazado por protestas siempre se inventa una explicación para los que se quejan
0 K 6
#5 DonaldBlake
Debe ser el régimen iraní, que quiere alentar a las masas para desestabilizar el país.
0 K 8

menéame