Trump advirtió que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no cesa la guerra

“(A Ucrania) le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo”, declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial, poco después de partir de Washington hacia Oriente Medio.
| etiquetas: trump , putin , guerra , ucrania
Y por otra parte tenemos el cierre del gobierno americano que no le deja gastar más.
Y también la noticia salida de los círculos republicanos de los 5 millones de transferencias diarias de Zelensky para Arabia.
Así que a saber por dónde sale el zanahorio.