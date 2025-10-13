edición general
4 meneos
13 clics
Trump advirtió que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no cesa la guerra

Trump advirtió que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no cesa la guerra

“(A Ucrania) le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo”, declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial, poco después de partir de Washington hacia Oriente Medio.

| etiquetas: trump , putin , guerra , ucrania
3 1 0 K 46 actualidad
10 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
#1 Grahml *
Trump, hombre de paz.
7 K 98
josete15 #4 josete15
#1 el postureo era para el premio, ahora ya no tiene que fingir nada.
1 K 25
cosmonauta #8 cosmonauta *
Menos hablar y más enviar!
2 K 33
#6 rekus
#5 Tú crees? Son declaraciones de hace unas horas.
2 K 40
freenetico #3 freenetico
misiles, que según parece, necesitan ser operados por estadounidenses.
3 K 32
Destrozo #7 Destrozo
#3 y los pagarán los rusos :troll: !
0 K 11
sat #2 sat
¡Ahora sí! ¿Qué más tiene que hacer este buen hombre para que le den el Nobel de la paz?
1 K 24
#9 pozz
Putin es tan rematadamente estúpido, que veremos los Tomahawk en manos ucranianas.
2 K 23
#10 xuanra2002
El otro día estaba viendo en Youtube una noticia que se fabrican en torno a 800 al año.
Y por otra parte tenemos el cierre del gobierno americano que no le deja gastar más.
Y también la noticia salida de los círculos republicanos de los 5 millones de transferencias diarias de Zelensky para Arabia.
Así que a saber por dónde sale el zanahorio.
0 K 6

menéame