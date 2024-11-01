edición general
Trump advierte a Petro que será "el siguiente" después de Maduro

El presidente republicano ha asegurado que el mandatario colombiano "ha sido bastante hostil con Estados Unidos".

#2 Grahml
Ahora Petro tendrá que regalarle cualquier mierda dorada para hacer las paces con el demente anaranjado.
#4 Budgie
#2 una medalla de la paz de chocolate
#2 Anomalocaris
#2 Lluvia :troll:
#2 EpifaníaLópez
#2 Y decirle que no tiene el pene pequeño.
(A ver quien lo pilla :roll: )
#6 Mauro_Nacho
¿Que probabilidades tiene Trump de llevar con éxito un cambio de régimen en Venezuela?
EE.UU. no lo ha conseguido con Cuba en más de 60 años. Venezuela no va a ser más fácil, lleva intentándolo con Venezuela 25 años.
Lo que ha hecho ahora como otras veces con Venezuela son crímenes hundir barcos por si son narcotraficantes es terrorismo, no hay ninguna legislación que permita esa salvajada.
Le otorgan a Corina Machado el Premio Nobel de la Paz y ella calla como si fuera todo correcto hundir barcos venezolanos o llevar un cambio de régimen a la fuerza, donde podría llegar a morir mucha gente, una interferencia política sobre un estado soberano.
#6 wata
#6 Parece que la estrategia va a ser robar los barcos llenos de petroleo.
#8 Mauro_Nacho
#8 Es pirateria, es terrorismo, va contra el derecho internacional y comunidad internacional sin decir nada.
#1 wata
Confío en que la apoplejía se lo lleve pronto al zanahorio. Es insoportable la prepotencia de este imbécil.
#13 founds
Estados unidos siendo estados unidos, pero ahora sí careta
#10 magnifiqus
Puto psicópata. Menos mal que está senil y se le va a olvidar pasado mañana.
#5 sliana
Golpe de estado para todos!
#11 Solinvictus
Antes lo hacían incubiertamente y le ponían nombres guapos como operación cóndor.
#15 pirat
¿ Alguien creía que después de unos no iban a ir los demás ? Y cuando acaben con los "comunistas" continuará la purga con los suyos.
Y lo contemplamos como si no supiéramos de que va esto, como si no nos fuera a afectar y como si no nos pudiéramos defender mientras desperdiciamos nuestro tiempo con el aifon con guguel, en x, meta, amz, erbnb,,,
#3 PerritaPiloto
Más bien es al revés. Estados Unidos importa mucha droga. Si no fuese de Colombia sería de Bolivia, Brasil o Argentina.

Básicamente Estados Unidos es un país adicto a la cocaína.
#3 chavi
#3 Es mas si EEUU tiene que perseguir a quienes convierten a su población en adicta debe cerrar las farmas de su país y ponerse a encerrar médicos
#7 PerritaPiloto
#7 Eso también.
