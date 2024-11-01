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Trump advierte a Merz que debería ocuparse de su país y no interferir en la guerra en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves al canciller alemán, Friedrich Merz, que debería ocuparse más en "arreglar" su país "roto".
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#2
javibaz
Hablo de putas la tacones.
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#1
Leclercia_adecarboxylata
*
Gilipollez de Trump. Circulen.
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#5
Deviance
#1
Demasiado altavoz se les da a estos putos taraos, quizá esa es una parte del problema.
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#6
cocolisto
Dos chalados haciendo la vida imposible a sus respectivos ciudadanos y a los que no lo son también.
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#7
tierramar
*
Solo es una performance, como Stramer en UK y Sanchez; estos siervos de EEUU , en sus países tiene que aparentar que se enfrentan a Trump , para ganarse la confianza de los votantes de izquierda: Merz es ex.CEO de Blackorck,
www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-laborista-britanico-participa-ac
www.meneame.net/m/actualidad/sanchez-dice-no-guerra-pero-otros-745-mil
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#4
Deviance
Eso lo dicen porque no se hacen suficientes compras de armamento al país de zanahorio. Y porque no le han ayudado a expandir la democracia por el mundo , jajajaja.
Que esperpento estamos viviendo, madre mía......
Vaya futuro vamos a dejar a nuestros hijos, que les pillen confesaos.....
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#3
bizcobollo
*
Ya hay que ser tonto para ir a ver a naranjito a que te ponga la cara colorada. O hacerle la pelota, que luego mira.
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Que esperpento estamos viviendo, madre mía......
Vaya futuro vamos a dejar a nuestros hijos, que les pillen confesaos.....