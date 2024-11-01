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Trump advierte a Merz que debería ocuparse de su país y no interferir en la guerra en Irán

Trump advierte a Merz que debería ocuparse de su país y no interferir en la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves al canciller alemán, Friedrich Merz, que debería ocuparse más en "arreglar" su país "roto".

| etiquetas: alemania , eeuu , merz , trump
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7 comentarios
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javibaz #2 javibaz
Hablo de putas la tacones. :palm:
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#1 Leclercia_adecarboxylata *
Gilipollez de Trump. Circulen.
2 K 51
Deviance #5 Deviance
#1 Demasiado altavoz se les da a estos putos taraos, quizá esa es una parte del problema.
3 K 69
cocolisto #6 cocolisto
Dos chalados haciendo la vida imposible a sus respectivos ciudadanos y a los que no lo son también.
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#7 tierramar *
Solo es una performance, como Stramer en UK y Sanchez; estos siervos de EEUU , en sus países tiene que aparentar que se enfrentan a Trump , para ganarse la confianza de los votantes de izquierda: Merz es ex.CEO de Blackorck, www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-laborista-britanico-participa-ac
www.meneame.net/m/actualidad/sanchez-dice-no-guerra-pero-otros-745-mil
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Deviance #4 Deviance
Eso lo dicen porque no se hacen suficientes compras de armamento al país de zanahorio. Y porque no le han ayudado a expandir la democracia por el mundo , jajajaja.
Que esperpento estamos viviendo, madre mía......
Vaya futuro vamos a dejar a nuestros hijos, que les pillen confesaos.....
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#3 bizcobollo *
Ya hay que ser tonto para ir a ver a naranjito a que te ponga la cara colorada. O hacerle la pelota, que luego mira.
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menéame