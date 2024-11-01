edición general
1 meneos
4 clics

Trump advierte que ha llegado el momento de los cárteles mexicanos

Claudia Sheinbaum ha dado instrucciones al canciller mexicano de reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, después de que Trump anunciara que planea atacar objetivos en el país

| etiquetas: trump , méxico
1 0 0 K 20 actualidad
3 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
YeahYa #1 YeahYa
¿Y qué van a consumir en las fiestas de Mar a Lago si no hay cocaína? ¿O tal vez quiere controlar él mismo el negocio?
0 K 20
Kantinero #2 Kantinero
Hay que ver la chulería que da tener armamento nuclear
0 K 13

menéame