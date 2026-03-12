edición general
Trump le aconseja a Machado no regresar a Venezuela

Machado fue invitada a desayunar el viernes pasado con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio después de que solicitara una reunión para hablar de sus planes, según un funcionario estadounidense y otra persona informada sobre el encuentro. Los tres hablaron durante casi dos horas en un comedor privado situado junto al Despacho Oval, dijeron las dos personas. Pero la afable bienvenida contrastó con un mensaje negativo que se transmitió durante el desayuno. Trump aconsejó a Machado, que no regresara a casa por el momento

Asimismov
Pues le habrá amargado la "comida más importante del día".
3
MiguelDeUnamano
#2 Parece que ahora las actas ya no son un problema.
1
ipanies
El genocida dictador amigo de las derechas enseñando sus modos... A disfrutarlo!!!
1
pitercio
Para qué vas a ir, tía, si ya no pintas nada allí :troll:
1
madeagle
Yo creo que si le regala a Trump la medalla de natacion que gano en su escuela cuando tenia 10 años igual le permite ser presidenta. Esta vez seguro que si.
0
Alcalino
¿Pero no habíamos quedado en que ya había democracia en Venezuela? :shit:
0
Doisneau
#4 No la suficiente
0
javibaz
#4 a esta señora, no la quieren ni en su casa.
0
Borgiano
Al final se va a terminar dando cuenta esta señora de que Trump no va a hacer nada por ella.
0

