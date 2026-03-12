Trump le aconseja a Machado no regresar a Venezuela

Machado fue invitada a desayunar el viernes pasado con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio después de que solicitara una reunión para hablar de sus planes, según un funcionario estadounidense y otra persona informada sobre el encuentro. Los tres hablaron durante casi dos horas en un comedor privado situado junto al Despacho Oval, dijeron las dos personas. Pero la afable bienvenida contrastó con un mensaje negativo que se transmitió durante el desayuno. Trump aconsejó a Machado, que no regresara a casa por el momento