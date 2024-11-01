edición general
37 meneos
714 clics

Trump, de 79 años, lee accidentalmente en voz alta la nota privada de Marco Rubio [ENG]

Donald Trump se humilló este viernes cuando el secretario de Estado Marco Rubio intentó pasarle una nota durante una reunión con ejecutivos petroleros, y el presidente inmediatamente la leyó en voz alta. El error de Trump parece parte de mayor tendencia al deterioro cognitivo, ya que el anciano presidente ha pasado el último año en el cargo pareciendo quedarse dormido durante las reuniones y dando diatribas incoherentes y confusas.

| etiquetas: trump , marcos rubio , nota , deterioro cognitivo
20 17 3 K 416 politica
15 comentarios
20 17 3 K 416 politica
Comentarios destacados:      
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
ha pasado el último año en el cargo pareciendo quedarse dormido durante las reuniones y dando diatribas incoherentes y confusas.

¿Acaso eran coherentes sus diatribas en su primer mandato?
10 K 121
#3 surco
Le ha faltado decir lo de " fin de la cita" xD xD xD cachis, en quien andaría yo pensando
10 K 94
#6 Grahml
De accidentalmente nada.

Trump ha leído la notita con toda la intención.

Si hasta le da una palmadita a Rubio como diciendo "sí claro, ahora tú me vas a dirigir los discursos".

Trump les tiene con correa a esta gente, y cuando menos se lo esperan, tira de ella para que recuerden lo que son en realidad.
5 K 67
#7 Tronchador.
#6 Los abuelos chochean, pasó con Biden y está pasando con este. Si termina el mandato es porque la derecha no tiene vergüenza.
1 K 18
pitercio #1 pitercio *
Rubio ha puesto a prueba sus ligamentos del cuello cuando Mr. Gagá se ha lanzado a leer.
Y luego con que si se filtran cosas.
1 K 22
frg #5 frg
Sabiendo estos "pequeños detalles" pueden empezar a pasar "notas creativas" para ver si las lee en alto:

- Yo soy tu padre
- Me vais a comer el colodrillo
- Saben aquel que diu ...
- ...
1 K 21
#4 Mandri20 *
Nota: ‘Go back to Chevron, they want to discuss something’
1 K 20
kosako #11 kosako
Te puedes tomar en serio a los ciudadanos de un país que permiten que un tío de esta edad y con claros síntomas de deterioro cognitivo y demás problemas mentales/psicológicos haya llegado/siga de presidente del país?
0 K 11
Zarangollo #8 Zarangollo
Curioso  media
0 K 10
YoSoyTuPadre #14 YoSoyTuPadre *
Por desgracia, y si estas son las grandes fallas cognitivas, Trump termina su mandato. Estas "fallas cognitivas" para ce que van ser el equivalente a los cánceres que la propaganda NAFO le achacaba a Putin cada pocos meses :roll:

Nada me gustaría más que el zanahorio dejase la.presidencia porque está senil, pero me cago en la puta, que venimos de Biden, que el nivel está alto de cojones para retirar a un presidente senil, a este le faltan años para llegar allí
0 K 9
#9 Ovidio
La gracia es que quien decía esto mismo de Biden, que estaba muchísísimo más chocho, era tratado por aquí poco más que de hijo de puta
0 K 9
#12 Bottle
#9 ¿En serio? Si todo el mundo hacía esos comentarios de Biden y bromeaba con su chochez...
0 K 9
BlackDog #15 BlackDog
#12 Fijate si tenia deterioro cognitivo que pensaba que todas las niñas de 14 años eran su mujer y las manoseaba en publico jajjajajaja
0 K 7
#10 guixOS
Si es que ya lo digo. Estamos colonizados por una potencia extranjera y que hagamos nuestra su política nacional lo demuestra. De esta forma, ya tenemos una nueva portada en menéame de los Estado Unidos.
0 K 7
#13 NanakiXIII
¿Accidentalmente? No es accidental. Simplemente le importa un carajo.
0 K 7

menéame