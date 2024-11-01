Trump, de 79 años, lee accidentalmente en voz alta la nota privada de Marco Rubio [ENG]

Donald Trump se humilló este viernes cuando el secretario de Estado Marco Rubio intentó pasarle una nota durante una reunión con ejecutivos petroleros, y el presidente inmediatamente la leyó en voz alta. El error de Trump parece parte de mayor tendencia al deterioro cognitivo, ya que el anciano presidente ha pasado el último año en el cargo pareciendo quedarse dormido durante las reuniones y dando diatribas incoherentes y confusas.
¿Acaso eran coherentes sus diatribas en su primer mandato?
Trump ha leído la notita con toda la intención.
Si hasta le da una palmadita a Rubio como diciendo "sí claro, ahora tú me vas a dirigir los discursos".
Trump les tiene con correa a esta gente, y cuando menos se lo esperan, tira de ella para que recuerden lo que son en realidad.
Y luego con que si se filtran cosas.
- Yo soy tu padre
- Me vais a comer el colodrillo
- Saben aquel que diu ...
- ...
Nada me gustaría más que el zanahorio dejase la.presidencia porque está senil, pero me cago en la puta, que venimos de Biden, que el nivel está alto de cojones para retirar a un presidente senil, a este le faltan años para llegar allí