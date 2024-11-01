Trump, de 79 años, lee accidentalmente en voz alta la nota privada de Marco Rubio [ENG]

Donald Trump se humilló este viernes cuando el secretario de Estado Marco Rubio intentó pasarle una nota durante una reunión con ejecutivos petroleros, y el presidente inmediatamente la leyó en voz alta. El error de Trump parece parte de mayor tendencia al deterioro cognitivo, ya que el anciano presidente ha pasado el último año en el cargo pareciendo quedarse dormido durante las reuniones y dando diatribas incoherentes y confusas.