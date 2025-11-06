El Tribunal Supremo resolverá si los padres pueden pelear en los tribunales la concesión de la eutanasia a un hijo mayor de edad

El Tribunal Supremo fijará la doctrina sobre si los padres pueden recurrir ante los tribunales la concesión de la eutanasia a un hijo mayor de edad y con plenas capacidades, a raíz de un caso suscitado en Cataluña donde la Justicia apreció que el padre tenía un interés legítimo para reclamar un control judicial de la decisión administrativa.
Dicho así suena a incongruencia, pues así andamos.
Conocí a una persona que resumiendo tenía los dos talones completamente destrozados, su versión era que estaba robando en un piso y tuvo que saltar para que no lo pillaran. La realidad se tiró para suicidarse y le salió mal.
Hace mucho que no le veo pero la ultima vez tenía su pareja un niño y vida estable.
De un problema mental se sale, de ser tetrapléjico no.
Es complicado el tema y complicado que una persona que solicita la eutanasia remonte. Pero si muere, ya no hay posibilidad.
Si la ley dice que no puede, no puede.
Lo que no puede ser es que la ley diga que pueda, y venga una tercera persona; da igual su rasgo de parentesco, y decida si puede o no puede.
Y todo esto por una relación sexual entre humanos con final feliz y un nacido, engendrado en un mundo que no has elegido al nacer.
Luego aparece Salomón para arreglarlo.