Un tribunal inglés dictaminó que llamar a un hombre “calvo” es acoso sexual

Un tribunal inglés dictaminó que llamar a un hombre “calvo” es acoso sexual Los jueces fallaron a favor de un trabajador industrial que fue llamado por su empleador “pelado imbécil”

#5 Unregistered
Traducción libre, como me esperaba. Le llamaron "bald cunt" y la sentencia habla de "harassment related to sex", algo así como "acoso de género": www.theguardian.com/world/2022/may/13/calling-a-man-bald-is-sexual-har

Por otro lado, una noticia de 2022 no pinta nada en |actualidad #0
#6 Eukherio
#5 Es la edad de oro del periodismo. Como si yo ahora titulo que determinaron llamarle a alguien hijo es insulto, y después detallo que bueno, que técnicamente era hijo de puta.
#8 Alakrán_
#5 La categoría es actualidad y sociedad. No hay ninguna otra categoría que se ajuste mejor.
#2 Gry
Más que "sexual" yo lo llamaría "por razón de sexo" que no es lo mismo.

De acuerdo con el fallo, la pérdida de cabello es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres, por lo que al decirle “calvo” a alguien se le estaría discriminando. Por lo tanto, el juez dictaminó que comentar sobre la calvicie de un hombre en el lugar de trabajo es equivalente a comentar sobre el tamaño de los senos de una mujer.
#7 Tronchador.
#2 Sexista. Una palabra vs cuatro "por razón de género"
#9 Toponotomalasuerte
Acoso sexualmente a mi puto cuñado desde hace años. Y a mí hermano, aunque se haya replantao.
#12 Battlestar
"Acoso sexual" leyendo la noticia parece un termino desafortunado y he buscado versiones en ingles y creo que "discriminación" o "sexismo" serian más acertados
#10 sald64059
Como si ser un puto calvo de mierda no fuera suficiente van y lo insultan.
#1 Barriales
Imbecil y calvo.
A ver si va a ser por lo de imbecil.
#3 Gerardo32
Los ingleses son los reyes del pielfinismo
#4 Cincocuatrotres
Nos quieren hacer todavía más gilipollas
#11 Paucat
Soy calvo y no tengo ni la piel ni el pelo tan finos.
Podéis llamarme calvo. Estoy orgulloso.
