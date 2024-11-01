edición general
Tres niños gazatíes resultan heridos tras la explosión de un artefacto sin detonar del Ejército israelí

Tres niños han resultado heridos este lunes cuando ha explotado un artefacto sin detonar abandonado por el Ejército israelí cerca del hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, informó el servicio de Defensa Civil de la Franja. El subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, reiteró el pasado jueves la urgencia de identificar los explosivos sin detonar para reducir el riesgo a la población civil, especialmente cuando los residentes comienzan a regresar a sus viviendas destruidas o parcialmente dañadas.

Hoy se han podido ver las imágenes de los "rehenes": todos con buen aspecto, buen color de cara, saludando a cámara sonrientes y felices, todos con sus chequeos médicos instantáneos para verificar que no han contraído un resfriado en los fríos y húmedos túneles mortales de la muerte horribles terribles y, finalmente, al autobús Irizar tope de gama últimos modelos para volverse a sus perfectas y limpias casas a darse una ducha, comerse uno kebaps, hincharse a cervezas con los amigos y…   » ver todo el comentario
#3 ¿Que se acabaran los combates y que Hamás devolviera a los secuestrados no era lo que tu querías?
Porque, desde luego, si era lo que yo quería.
#4 lo que muchos queriamos era que se acabaran los combates bombardeos a civiles y que Hamás devolviera a los secuestrados.
#5 Que es, exactamente, lo que está pasando. Me alegra que concordemos.
#4 No, no era lo que yo quería.

Ni yo ni nadie con unos mínimos de Humanidad dentro.
#4 sí, pero habrá que depurar responsabilidades de todo lo que pasó. Ya no vamos a ahorcar a nadie, pero hacer como si no ha pasado nada...
#4 Se te ha olvidado añadir que se juzguen a los genocidas responsables de la masacre de decenas de miles de inocentes asesinados en los últimos 2 años.
#11 Imposible
A los de Hamás no los van a juzgar nunca
#4 yo lo que quiero es la liberacion de palestina del yugo israelí

Los 20 "rehenes" me parece anecdotico al lado de los miles de secuestrados que mantiene israel y las decenas de miles de civiles asesinados en una limpieza étnica televisada sin que nadie rinda cuentas
#4 Sí pero también algunos queremos que los asesinatos a civiles que tú llamas "combates" (un combate supone dos partes luchando, no una lanzando misiles a niños) se castiguen.
#3. Totalmente. Que los arbustos de estos dias no nos tapen el bosque. Han conseguido lo que querian, destruir casi por completo toda una zona habitada junto con la vida de muchísimas personas inocentes que les estorbaban.
#15 Y no pasa nada, ni se juzga a nadie, ni hay sanciones por parte de nadie, ni nada de nada. Todos felices, se ha alcanzado la paz, nada que ver aquí, circulen. Hasta la próxima.
Cada vez más cerca de esto, sin duda  media
#1 si hasta sale zanahorio tomando el batido de nutrientes de zanahoria!!!
No quiero pensar la cantidad de munición latente que debe haber allí.
una pena cuando empiece a estabilizarse la cosa porque ahora combates ahí pero entre milicias y clanes.
cuando este mas fría la cosa se procederá a limpiar la zona
Ahora a matarse entre ellos
