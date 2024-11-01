Tres niños gazatíes resultan heridos tras la explosión de un artefacto sin detonar del Ejército israelí

Tres niños han resultado heridos este lunes cuando ha explotado un artefacto sin detonar abandonado por el Ejército israelí cerca del hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, informó el servicio de Defensa Civil de la Franja. El subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, reiteró el pasado jueves la urgencia de identificar los explosivos sin detonar para reducir el riesgo a la población civil, especialmente cuando los residentes comienzan a regresar a sus viviendas destruidas o parcialmente dañadas.
