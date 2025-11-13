Tres detenidos por matar a un hombre que se resistió al robo de su teléfono móvil en Torrevieja

La víctima se agarró con el teléfono y el brazo al lateral del coche y los asaltantes lo arrastraron unos 30 metros hasta que optaron por estrellar el coche lateralmente contra unos cubos de basura, presumiblemente con la intención de que la víctima se soltara. Lo consiguieron, pero el hombre salió despedido y quedó gravemente herido e inconsciente sobre la calzada de la calle mientras su pareja, en estado de gran ansiedad, trataba de auxiliarlo. Los arrestados, de entre 21 y 22 años y dos de ellos con antecedentes por robo y uno por allanamien
"Según los datos aportados por la pareja de la víctima, un coche en el que viajaban tres o cuatro personas de origen árabe"
La única solución es la remigración.
En definitiva una víctima que haga cambiar el BOE como las víctimas de accidentes de tráfico por alcoholemia que debido a su gran número ya empezó a afectar a colectivos vip de la sociedad haciendo endurecer las leyes.