edición general
29 meneos
82 clics
Tres detenidos por matar a un hombre que se resistió al robo de su teléfono móvil en Torrevieja

Tres detenidos por matar a un hombre que se resistió al robo de su teléfono móvil en Torrevieja

La víctima se agarró con el teléfono y el brazo al lateral del coche y los asaltantes lo arrastraron unos 30 metros hasta que optaron por estrellar el coche lateralmente contra unos cubos de basura, presumiblemente con la intención de que la víctima se soltara. Lo consiguieron, pero el hombre salió despedido y quedó gravemente herido e inconsciente sobre la calzada de la calle mientras su pareja, en estado de gran ansiedad, trataba de auxiliarlo. Los arrestados, de entre 21 y 22 años y dos de ellos con antecedentes por robo y uno por allanamien

| etiquetas: detenido , telefono , robo , torrevieja , coche , arrastraron
24 5 0 K 246 actualidad
21 comentarios
24 5 0 K 246 actualidad
Comentarios destacados:      
#10 Leon_Bocanegra
#7 pues yo no conozco a nadie así. Tú si? Cuenta, cuenta.
3 K 43
skaworld #11 skaworld
#7 Conoces mucha gente que apoye el que ladrones violentos esten en la calle sin control?
2 K 34
#13 kkculopis
#11 y quien los ha dejado sueltos?
1 K 6
skaworld #15 skaworld
#13 Entiendo que a extepcion de que se fugasen de prision siguiendo un audaz plan que incluyese un tunel y un partido de futbol presos/guardias, si esta gente no estaba en prision era debido a algun tipo de fallo en nuestro sistema judicial. Entiendo entonces que tu queja va dirigida al estamento juridico no?
0 K 12
oricha_1 #3 oricha_1
Hasta que alguien arrastre por el suelo a la madre o la hija de alguien , algunos van a seguir defendiendo a los sujetos usuales que cometen este tipo de delito. Multireincidentes que se van de rositas
4 K 33
skaworld #4 skaworld
#3 Por curiosidad... quien esta defendiendo a estos?
5 K 63
oricha_1 #6 oricha_1
#4 vuelve en unos minutos , los vas a ver por todos los comentario de esta noticia
4 K 40
#7 DenisseJoel
#4 Seguro que conoces a gente que se escandalizó por el beso de Rubiales, pero les parece perfectamente normal que estos señores con antecedentes estuvieran en la calle sin ningún tipo de control.
3 K 31
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Si están dispuestos a eso por robar un misero teléfono es urgente sacarlos de la sociedad.
2 K 32
capitan__nemo #12 capitan__nemo
"Los implicados, de nacionalidad española y origen magrebí"
"Según los datos aportados por la pareja de la víctima, un coche en el que viajaban tres o cuatro personas de origen árabe"
1 K 30
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial
Estas cosas ya pasaban en los 80. Solo y con móvil quieres volver a casa, pues te jodes
2 K 28
#8 Mk22
Como se ha visto con los datos publicados en el País Vasco, los hombres jóvenes magrebís son un problema. Tienen tasas de ocupación muy bajas y una propensión al delito, sobre todo el violento, elevadísima.

La única solución es la remigración.
3 K 27
celyo #14 celyo
#8 ¿de los delincuentes o de todos los jóvenes magrebís?
0 K 14
#16 Mk22
#14 de todos
0 K 7
celyo #18 celyo
#16 ok. Criterio racista.
0 K 14
platypu #1 platypu
Los arrestados, de entre 21 y 22 años y dos de ellos con antecedentes por robo y uno por allanamiento, han pasado este jueves a disposición judicial en Alicante como presuntos autores de delitos de homicidio, robo con violencia, omisión del deber de socorro, contra la seguridad vial y pertenencia a grupo criminal. Los implicados, de nacionalidad española y origen magrebí. Para dos de ellos la Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión y así lo ha acordado el juez de guardia, pero no se ha

…   » ver todo el comentario
2 K 24
Macnulti_reencarnado #19 Macnulti_reencarnado
Les hemos fallado como sociedad.
1 K 18
#5 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
1 K 15
elsnons #17 elsnons *
Para que se solucione el problema la víctima tiene que ser alguien importante, tipo familiar de juez, cargo relevante en la política , hijo de militar etc.

En definitiva una víctima que haga cambiar el BOE como las víctimas de accidentes de tráfico por alcoholemia que debido a su gran número ya empezó a afectar a colectivos vip de la sociedad haciendo endurecer las leyes.
0 K 11
Sawyer76 #21 Sawyer76
Sigamos importando de esto. Lo contrario es racista.
0 K 11
traviesvs_maximvs #20 traviesvs_maximvs
Yo no entiendo por qué se mantiene a este tipo de elementos reincidentes libres. Luego que si la ultraderecha sube.
0 K 10

menéame