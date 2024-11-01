edición general
Tras su renuncia, El ex jefe de la Oficina del Presidente, Yermak anuncia que va al frente

"Voy al frente y estoy preparado para cualquier represión. Soy una persona honesta y decente", enfatizó Yermak. Se señala que, después de eso, el ex jefe de la Oficina del Presidente se disculpó si ya no respondía a las llamadas. No especificó cuándo ni cómo planeaba ir al frente ni si se uniría a las Fuerzas Armadas de Ucrania. “Me humillaron y no protegieron mi dignidad, a pesar de que he permanecido en Kyiv desde el 24 de febrero de 2022. Por eso no quiero causarle problemas a Zelensky; voy al frente. Estoy indignado por las calumnias”

