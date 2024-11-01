edición general
Transcripción de Neil deGrasse Tyson: ¡La cruda realidad sobre la astrología! ¡Nuestro aliento contiene moléculas que Jesús inhaló! (Eng)

“Si para ti Dios es donde la ciencia todavía no ha llegado, entonces Dios es un bolsillo que se está encogiendo de ignorancia científica.”
Este comentario resume su postura crítica sobre usar a Dios como explicación de lo que aún no se entiende científicamente.

#1 coydanerko
¡Nuestro aliento contiene moléculas que Jesús inhaló!

Pues no, porque los personajes de ficción no respiran.
#2 guillersk
Humm eso que dice ya lo dijo Carl Sagan

Dios va huyendo cada vez más lejos
Spirito #3 Spirito
Suponiendo que el Jesús místico existiera.

Pero, vamos... ya es meter con calzo cosas que, en fin.
#4 BoosterFelix
Ni el dios de Tomás está por encima de la lógica: él no puede hacer cosas lógicamente imposibles. No es 2+5=7 porque el dios de Tomás lo diga, el dios de Tomás lo dice porque 2+5=7.

dios no es la Lógica, la Lógica es dios.
