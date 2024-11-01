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Tranquilo, no has comprado la V16 para nada: Europa no la va prohibir y puedes usarla fuera de España

Tranquilo, no has comprado la V16 para nada: Europa no la va prohibir y puedes usarla fuera de España

El Ejecutivo de la UE ha sido meridiano: exigir el uso de la luz V16 no vulnera ninguna legislación europea. Lo que significa que es legal y que no corre riesgo de ser prohibida. También que puede ser usada fuera de España en vez de los triángulos. Tras las preguntas presentadas ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, por parlamentarios del PP, Vox o Se Acabó la Fiesta entre otros, desde la Comisión Europea respondieron en una audiencia celebrada hace unos días. "Sobre evaluar el cumplimiento con la ley europea, es que no hay ley...

| etiquetas: baliza , v16 , europa
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5 comentarios
3 1 3 K -7 Motor
#1 Danae...
Cuando salgas fuera de España te puedes poner la baliza encima de la cabeza
y ser el inspector Gadget.
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Romfitay #3 Romfitay
A ver, yo estoy tranquila porque sé que no me la compré para nada. Sin otra utilidad, previene que me pongan una multa. Es algo bueno.
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calde #2 calde
Y seguramente acaben imponiendo algo parecido
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Battlestar #5 Battlestar
Eso no hace todo el proceso de su implementación menos chapuza
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menéame