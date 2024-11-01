Tranquilo, no has comprado la V16 para nada: Europa no la va prohibir y puedes usarla fuera de España

El Ejecutivo de la UE ha sido meridiano: exigir el uso de la luz V16 no vulnera ninguna legislación europea. Lo que significa que es legal y que no corre riesgo de ser prohibida. También que puede ser usada fuera de España en vez de los triángulos. Tras las preguntas presentadas ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, por parlamentarios del PP, Vox o Se Acabó la Fiesta entre otros, desde la Comisión Europea respondieron en una audiencia celebrada hace unos días. "Sobre evaluar el cumplimiento con la ley europea, es que no hay ley...