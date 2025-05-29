edición general
TRAGEDIA EN LAS VÍAS: el modelo privatizador desangra el ferrocarril publico en españa

El caso de Adamuz podría considerarse como un claro ejemplo de este tipo de gestión: El tramo afectado había sido renovado recientemente por una Unión Temporal de Empresas compuesta por Ferrovial, FCC, OHL y Azvi. Estas mismas empresas forman parte del consorcio adjudicatario del mantenimiento hasta 2028. Es decir, construyen, mantienen y se supervisan a sí mismas. La responsabilidad pública en la conservación ha sido desplazada por un esquema de gestión externalizada, sin control técnico suficiente por parte de ADI. Fracaso de la privatizacion

#3 Horkid
Parecido a lo que sucede en la sanidad publica: que van privatizando servicios concretos, uno a uno ... sin que la gente se de cuenta, parece público, lo siguen presentando como publico, pero en realidad está privatizado en gran parte; de ese modo, la administración se desentiende; y el primer objetivo de todas las empresas es obtener beneficio NO es dar el mejor servicio publico. Parte del dinero publico se va a los beneficios de la empresa, corruptelas,... ¿Para que queremos a los politicos privatizadores, si delegan la gestión publica en empresas privadas? Para robar?
7 K 93
Findeton #2 Findeton *
Porque claro, que se invierta menos hoy por km de vía de alta velocidad que en medio de la crisis en 2013, no tiene nada que ver. 99k/km en 2013, 96k/km hoy (teniendo en cuenta inflación).
1 K 18
madeagle #5 madeagle
Lo de licitar contratos a la baja para que solo las empresas mas chungas y chapuceras se presenten sera tambien cosa de lorrecortesdelPP
1 K 17
Kasterot #4 Kasterot
El esquema es así en todas las empresas publicas, hay un maromo que lleva 15 contratos, y no pisa campo, a el le dicen se ha hecho tal, hay pagara tanto, firma la certificacion

Pero es que además, es lo que les gusta a muchos, que no hay funcionarios, por que no trabajan, no se que no se cuantos,. Y cuando viene una de estas se alegran tras haber aplaudido como focas que se eliminaron XXXX "chupópteros de adif, aguas del noroeste o de industria" d
0 K 14
#7 Alves *
#4 En ADIF no hay funcionarios pero tiene 13.700 currantes. Pero resulta que ni montan, ni supervisan, ni mantienen. Y figurate si tenía enchufados, que necesitaba pagar a tragsa 2,4 millones para enchufarselos a ellos para que no cantara.

www.elmundo.es/economia/empresas/2025/05/29/6835fb96e9cf4a7b058b45af.h
1 K 17
Pointman #10 Pointman
#7 El personal de infraestructuras de Adif hace mantenimiento y supervisión de las líneas de tren convencional. Otra cosa es la empresa Adif Alta Velocidad, ahí tienen casi todo subcontratado.
1 K 19
#13 Alves
#10 cierto, adif alta velocidad tiene 250 empleados.
0 K 8
Kasterot #16 Kasterot *
#7 Correcto ADIF no tiene funcionarios es una entidad pública empresarial. Tiene personal laboral

Los 13.700 no pueden “montar, supervisar y mantener” todo, ADIF gestiona miles de kilómetros de vías, estaciones, catenarias, túneles y sistemas de señalización. Así que como es normal parte del trabajo se externaliza, igual que ocurre en carreteras, aeropuertos o redes eléctricas.

TRAGSA no es un “enchufe”, es otra empresa pública que se utiliza cuando hay urgencias, falta de personal o necesidad de apoyo técnico. Es un mecanismo legal y habitual entre entidades públicas.

Y lo de los enchufes , si lo sabes, denuncia. En tanto en cuanto solo es una descalificación sin prueba.
0 K 14
Enésimo_strike #14 Enésimo_strike
Viendo las fuentes y los temas está claro que horkid es Tierramar, todos lo saben, no pasa nada.
0 K 11
#12 Alves *
#11 pero es que la anormalidad si esta detectada en los sensores de trenes anteriores, incluso el director de turismo del ayto. de Malaga, que viajaba en el tren anterior ya comentó que en el paso por el punto hasta su portatil cayo al suelo. Y por supuesto que cede a cada paso y se recupera al pasar haciendose cada vez más profunda hasta que parte, de ahí las marcas en todas las ruedas del iryo y de trenes que pasaron antes.

www.diariosur.es/malaga-capital/viajaba-tren-anterior-zona-accidente-v
0 K 8
#15 Alves
#11 y no se si piensas que los que llevan la investigación no conocen el tema, es lo que estan marcando en su informe preliminar

www.transportes.gob.es/recursos_mfom/actualizacion_nota_adamuz.pdf
0 K 8
#9 Emotivo *
Ese trozo de carril se destrozó de un golpe contundente.
Es una posible causa.
0 K 7
DarthMatter #1 DarthMatter *
"... se supervisan a sí mismas" :take: :palm: :wall:
0 K 7
#6 Emotivo *
Operación salvar la privatización.
Un carril por el que han pasado 20 minutos antes tres tres y ningún maquinista detecta anormalidades no se puede romper por fatiga de material sin notar nada antes. Los maquinistas comunican siempre las posibles anormalidades.
Algún maquinista que paso antes a dicho que no noto ninguna anormalidad al pasar por ese punto.
Las traviesas anteriores tenían golpes, eso denota que antes de llegar a la rotura del carril había algo que golpeaba.
La rotura del carril sangra en su totalidad, en el argot mecánico roto por golpe de forma reciente.
La vía estaba renovada reciente.
La hipótesis de la rotura del carril como causa del la incidencia no se sostiene.
0 K 7
#8 Alves *
#6 Lo de las traviesas rotas antes tiene toda la lógica del mundo. Si el carril esta roto la presión que ejerces en cada paso de rueda por la punta rota va ejerciendo hacía abajo una presión que fractura la traviesa, pulveriza el balasto. Si el carril no presenta rotura la presión sobre estos elementos es uniforme y se reparte entre todas las traviesas, con rotura no.  media
0 K 8
#11 Emotivo *
#8 Si le preguntas a alguien que entienda porque ha conocido del tema te podría decir que un carril nunca se rompe por fatiga en tu tramo tan corto sin antes detectar alguna anormalidad, en un tramo tan pequeño la vía no cede para que las timonerias posteriores golpeen las traviesas ni aunque exista un bache importante.
No sé sostiene que la causa fuese la vía.
0 K 7

