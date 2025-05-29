TRAGEDIA EN LAS VÍAS: el modelo privatizador desangra el ferrocarril publico en españa

El caso de Adamuz podría considerarse como un claro ejemplo de este tipo de gestión: El tramo afectado había sido renovado recientemente por una Unión Temporal de Empresas compuesta por Ferrovial, FCC, OHL y Azvi. Estas mismas empresas forman parte del consorcio adjudicatario del mantenimiento hasta 2028. Es decir, construyen, mantienen y se supervisan a sí mismas. La responsabilidad pública en la conservación ha sido desplazada por un esquema de gestión externalizada, sin control técnico suficiente por parte de ADI. Fracaso de la privatizacion
| etiquetas: privatizaciones=muertes , ferrocarril
Pero es que además, es lo que les gusta a muchos, que no hay funcionarios, por que no trabajan, no se que no se cuantos,. Y cuando viene una de estas se alegran tras haber aplaudido como focas que se eliminaron XXXX "chupópteros de adif, aguas del noroeste o de industria" d
www.elmundo.es/economia/empresas/2025/05/29/6835fb96e9cf4a7b058b45af.h
Los 13.700 no pueden “montar, supervisar y mantener” todo, ADIF gestiona miles de kilómetros de vías, estaciones, catenarias, túneles y sistemas de señalización. Así que como es normal parte del trabajo se externaliza, igual que ocurre en carreteras, aeropuertos o redes eléctricas.
TRAGSA no es un “enchufe”, es otra empresa pública que se utiliza cuando hay urgencias, falta de personal o necesidad de apoyo técnico. Es un mecanismo legal y habitual entre entidades públicas.
Y lo de los enchufes , si lo sabes, denuncia. En tanto en cuanto solo es una descalificación sin prueba.
www.diariosur.es/malaga-capital/viajaba-tren-anterior-zona-accidente-v
www.transportes.gob.es/recursos_mfom/actualizacion_nota_adamuz.pdf
Es una posible causa.
Un carril por el que han pasado 20 minutos antes tres tres y ningún maquinista detecta anormalidades no se puede romper por fatiga de material sin notar nada antes. Los maquinistas comunican siempre las posibles anormalidades.
Algún maquinista que paso antes a dicho que no noto ninguna anormalidad al pasar por ese punto.
Las traviesas anteriores tenían golpes, eso denota que antes de llegar a la rotura del carril había algo que golpeaba.
La rotura del carril sangra en su totalidad, en el argot mecánico roto por golpe de forma reciente.
La vía estaba renovada reciente.
La hipótesis de la rotura del carril como causa del la incidencia no se sostiene.
No sé sostiene que la causa fuese la vía.