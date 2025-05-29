TRAGEDIA EN LAS VÍAS: el modelo privatizador desangra el ferrocarril publico en españa

El caso de Adamuz podría considerarse como un claro ejemplo de este tipo de gestión: El tramo afectado había sido renovado recientemente por una Unión Temporal de Empresas compuesta por Ferrovial, FCC, OHL y Azvi. Estas mismas empresas forman parte del consorcio adjudicatario del mantenimiento hasta 2028. Es decir, construyen, mantienen y se supervisan a sí mismas. La responsabilidad pública en la conservación ha sido desplazada por un esquema de gestión externalizada, sin control técnico suficiente por parte de ADI. Fracaso de la privatizacion