Tragedia de El Bocal en Santander: Hugo Morán desvela que la pasarela sí fue recepcionada en 2015 y que el Ayuntamiento reafirmó su compromiso de mantenimiento en 2017  

El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido ya a la jueza encargada de la investigación toda la documentación.Entre esa documentación se encuentra un acta formal que certifica que la obra fue terminada y recepcionada en 2015, siendo ministra de Medio Ambiente la popular Isabel García Tejerina, y un documento municipal de 2017, con Gema Igual ya como alcaldesa, en el que el Ayuntamiento reiteró por escrito su obligación de conservarla.