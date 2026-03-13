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Tragedia de El Bocal en Santander: Hugo Morán desvela que la pasarela sí fue recepcionada en 2015 y que el Ayuntamiento reafirmó su compromiso de mantenimiento en 2017

Tragedia de El Bocal en Santander: Hugo Morán desvela que la pasarela sí fue recepcionada en 2015 y que el Ayuntamiento reafirmó su compromiso de mantenimiento en 2017  

El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido ya a la jueza encargada de la investigación toda la documentación.Entre esa documentación se encuentra un acta formal que certifica que la obra fue terminada y recepcionada en 2015, siendo ministra de Medio Ambiente la popular Isabel García Tejerina, y un documento municipal de 2017, con Gema Igual ya como alcaldesa, en el que el Ayuntamiento reiteró por escrito su obligación de conservarla.

| etiquetas: pasarela , santander , negligencia , responsabilidades
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6 comentarios
15 3 0 K 180 actualidad
DonNadieSoy #1 DonNadieSoy
No falla el pp, su gestión de lo público siempre es criminal.
3 K 37
#2 R2dC
Últimas elecciones ganadas por mayoría absoluta con 14 escaños de 27.
Llevan desde el 83* gobernando, es decir, 43 años.
Tienen muertos a sus espaldas.

¿Que partido podrá ser?

El podrido, efectivamente.
2 K 21
Edheo #4 Edheo
#2 joder, y no falla... ya llevan muchos más muertos que ETA
Ya se les puede declarar partido terrorista?
O seguimos con el eufemismo de patrióticos?
1 K 10
Nube_Gris #5 Nube_Gris
¿Cuánto puede costar la reparación de una pasarela de ese tipo? Muy poco importe como para que se pueda inflar la factura y así llevarse una buena mordida... así no merece la pena trabajar, así mejor no muevo un dedo, que la gente va a defender a mi partido a pesar de todo gracias a las ingentes cantidades de odio, falsedades y mentiras que todos los días nos esforzamos en publicar y difundir por tierra, mar y aire.
1 K 13
DDJ #6 DDJ
No son capaces de revisar unos tornillos de vez en cuando y quieren hacer creer que pueden gestionar la línea de ferrocarriles de toda España.

PP peste
1 K 13
maquingo #3 maquingo
Ladrones, miserables, asesinos y mentirosos.
Tres hurras por los votantes del PP!!!
1 K 10

menéame