Tragedia de El Bocal en Santander: Hugo Morán desvela que la pasarela sí fue recepcionada en 2015 y que el Ayuntamiento reafirmó su compromiso de mantenimiento en 2017  

El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido ya a la jueza encargada de la investigación toda la documentación.Entre esa documentación se encuentra un acta formal que certifica que la obra fue terminada y recepcionada en 2015, siendo ministra de Medio Ambiente la popular Isabel García Tejerina, y un documento municipal de 2017, con Gema Igual ya como alcaldesa, en el que el Ayuntamiento reiteró por escrito su obligación de conservarla.
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Llevan desde el 83* gobernando, es decir, 43 años.
Tienen muertos a sus espaldas.
¿Que partido podrá ser?
El podrido, efectivamente.
Ya se les puede declarar partido terrorista?
O seguimos con el eufemismo de patrióticos?
PP peste
Tres hurras por los votantes del PP!!!