A los trabajadores que sean readmitidos en su empresa tras un despido improcedente se les quitará de la nómina la cantidad del paro percibido en ese periodo

Cuando un trabajador sufre un despido disciplinario y luego la justicia lo declara nulo o improcedente con readmisión, la empresa está obligada a abonarle los llamados “salarios de tramitación” (el sueldo que dejó de percibir durante esos meses). Sin embargo, si durante ese tiempo de espera el trabajador estuvo cobrando su prestación contributiva por desempleo, la Seguridad Social determina que ese dinero se debe devolver para no cobrar dos veces por el mismo periodo.
| etiquetas: trabajadores , readmitidos , despido improcedente , paro
Y con las empresas me refiero a la propia administración pública también.
"la justicia lo declara nulo o improcedente con readmisión, la empresa está obligada a abonarle los llamados “salarios de tramitación” (el sueldo que dejó de percibir durante esos meses)"
Antes de la reforma del 2012 los salarios de tramitación también se cobraban en caso de no readmisión, eso es lo que nos han robado.
De hecho te pagan los salarios de tramitacion la empresa, y ya te descuentan lo que habias percibido del paro ... No noticia, hace años que funciona asi
Eso si, la readmision solo esta en los nulos, en los improcedentes la empresa elije readmision o pagar y no suelen querer que vuelvas
Hace años le pasó a un compañero y tardó años en terminar de regularizar con la Seguridad Social.