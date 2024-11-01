edición general
5 meneos
14 clics
A los trabajadores que sean readmitidos en su empresa tras un despido improcedente se les quitará de la nómina la cantidad del paro percibido en ese periodo

A los trabajadores que sean readmitidos en su empresa tras un despido improcedente se les quitará de la nómina la cantidad del paro percibido en ese periodo

Cuando un trabajador sufre un despido disciplinario y luego la justicia lo declara nulo o improcedente con readmisión, la empresa está obligada a abonarle los llamados “salarios de tramitación” (el sueldo que dejó de percibir durante esos meses). Sin embargo, si durante ese tiempo de espera el trabajador estuvo cobrando su prestación contributiva por desempleo, la Seguridad Social determina que ese dinero se debe devolver para no cobrar dos veces por el mismo periodo.

| etiquetas: trabajadores , readmitidos , despido improcedente , paro
4 1 0 K 60 actualidad
10 comentarios
4 1 0 K 60 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
A ver, es más que lógico.
5 K 78
Veo #3 Veo
#1 y sin embargo las empresas no siempre cumplen, dejando el marrón de entenderse con hacienda al trabajador.

Y con las empresas me refiero a la propia administración pública también.
1 K 18
pitercio #2 pitercio *
Que reintegren los salarios de tramitación por despidos improcedentes, quitarlos sí que fue un robo, una estafa y una traición.
2 K 25
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#2 Vale no leer la noticia para comentar ¿pero tampoco la entradilla?

"la justicia lo declara nulo o improcedente con readmisión, la empresa está obligada a abonarle los llamados “salarios de tramitación” (el sueldo que dejó de percibir durante esos meses)"
4 K 33
antesdarle #7 antesdarle
#5 leer la entrada en Menéame. Aquí se entra de forma aleatoria y se comenta sin saber de qué va el tema :troll:
0 K 10
#8 ldoes
#7 "la justicia lo declara nulo o improcedente con readmisión, la empresa está obligada a abonarle los llamados “salarios de tramitación”

Antes de la reforma del 2012 los salarios de tramitación también se cobraban en caso de no readmisión, eso es lo que nos han robado.
0 K 7
taSanás #9 taSanás *
#7 pues qué quieres que te diga… paralelepidedo
0 K 8
#4 Nastar
Y donde esta la noticia?

De hecho te pagan los salarios de tramitacion la empresa, y ya te descuentan lo que habias percibido del paro ... No noticia, hace años que funciona asi

Eso si, la readmision solo esta en los nulos, en los improcedentes la empresa elije readmision o pagar y no suelen querer que vuelvas
2 K 25
eldarel #6 eldarel
#4 Venía a comentar esto mismo, ninguna novedad.
Hace años le pasó a un compañero y tardó años en terminar de regularizar con la Seguridad Social.
1 K 18
#10 solojavi
¿Y ese tiempo pasará a cotizado en vez de contar como parado?
0 K 9

menéame