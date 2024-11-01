Trabajadores pobres: estudio revela que el 72% de los empleados argentinos cobra menos de $1 millón y no logra llegar a fin de mes

El Instituto Gino Germani publicó un informe en el que da cuenta de la mayoría de los trabajadores, formales e informales, perciben ingresos que se ubican por debajo de la Canasta Básica. [...] Asimismo, los datos demuestran que uno de cada cinco trabajadores que cumplen una jornada completa de 40 horas semanales, se encuentran en situación de pobreza.
| etiquetas: argentina , javier milei , pobreza , trabajo
