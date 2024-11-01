edición general
6 meneos
5 clics
Trabajadores pobres: estudio revela que el 72% de los empleados argentinos cobra menos de $1 millón y no logra llegar a fin de mes

Trabajadores pobres: estudio revela que el 72% de los empleados argentinos cobra menos de $1 millón y no logra llegar a fin de mes

El Instituto Gino Germani publicó un informe en el que da cuenta de la mayoría de los trabajadores, formales e informales, perciben ingresos que se ubican por debajo de la Canasta Básica. [...] Asimismo, los datos demuestran que uno de cada cinco trabajadores que cumplen una jornada completa de 40 horas semanales, se encuentran en situación de pobreza.

| etiquetas: argentina , javier milei , pobreza , trabajo
6 0 0 K 66 actualidad
4 comentarios
6 0 0 K 66 actualidad
Fedorito #1 Fedorito
Argentina, donde ser casi millonario no te garantiza llegar a final de mes.
1 K 23
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
#1 a ver yo cobro casi 40 millones de céntimos de euro y no te creas que voy sobrado.
0 K 8
HeilHynkel #4 HeilHynkel
600 pavos al cambio. Y hay que tener en cuenta que los precios argentinos son superiores a los de España,
0 K 19
Autarca #3 Autarca
Sería gracioso que llegase a portada la noticia sobre la pobreza en Argentina, cuando apenas llegan las que hablan de la pobreza en España

meneame.net/story/espana-tercer-pais-mayor-pobreza-laboral-ue-tasa-11-

meneame.net/story/mas-mitad-inquilinos-quedan-situacion-pobreza-severa
0 K 11

menéame