A los trabajadores que despidan estando de baja se les restará del paro el tiempo que pase hasta recibir el alta médica

En el momento en el que cesan a un empleado mientras está de baja y tiene derecho a percibir una prestación contributiva por desempleo, la Seguridad Social determina que el paro que ha acumulado hasta entonces empieza a descontarse. Dicho de otra forma, cuando se pasa de una pensión a otra, los días de paro se consumen hasta que reciba el alta, aunque no se estén cobrando. Eso sí, hay que atender a la naturaleza de la incapacidad permanente.