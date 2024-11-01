edición general
A los trabajadores que despidan estando de baja se les restará del paro el tiempo que pase hasta recibir el alta médica

En el momento en el que cesan a un empleado mientras está de baja y tiene derecho a percibir una prestación contributiva por desempleo, la Seguridad Social determina que el paro que ha acumulado hasta entonces empieza a descontarse. Dicho de otra forma, cuando se pasa de una pensión a otra, los días de paro se consumen hasta que reciba el alta, aunque no se estén cobrando. Eso sí, hay que atender a la naturaleza de la incapacidad permanente.

#8 Cuchifrito
#6 Si el contrato tiene fecha de fin no es un despido. Cuando llegue septiembre finalizará el contrato, lo que no puede ser es que te partas la pierna en Agosto y te despidan en Agosto
#2 Cuchifrito
Que te puedan despedir estando de baja (sin ser un disciplinario) ya es de traca.
alfema #3 alfema
#2 Como siempre decimos por aquí, el despido es libre pero no tiene porque ser gratuito.
#7 Zerjillo
#3 Efectivamente el despido es casi libre en cualquier momento. Como mucho que te paguen algo. Y siempre intentarán que sea justificado porque no les cuesta especialmente mucho si luego hay juicio y ven que no era justificado.
#9 Cuchifrito
#7 #3 Hay casos en que los despidos son nulos, y durante una baja no debería poderse despedir improcedentemente
#10 Zerjillo
#9 Totalmente de acuerdo.
#4 Hipot
#2 puede terminar un contrato temporal, de los que ya quedan pocos.
O volver de la baja la persona a la que sustituias.
ombresaco #6 ombresaco
#2 depende de las circunstancias, tampoco es tan raro en mi mente. Imagina que te contratan en un hotel para el verano, desde junio hasta septiembre, con fecha de inicio y de final. Te das de baja en agosto por motivos razonables (una pierna rota). No tiene mucho sentido que en noviembre sigas oficialmente de alta.

Legalizar al respecto supongo que será más difícil de matizar y cubrir todos los casos.
Ovlak #11 Ovlak
¿Por qué habla eleconomista en futuro si esto lleva lustros siendo así?
#1 woke
mi consuelo es que si gobernara la ultraderecha sería mucho peor... :palm: :palm: :palm:
