·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8624
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
5698
clics
Se fueron las cámaras
5505
clics
El mercado más bonito de España se llama ‘la catedral de la gastronomía’: casi 300 puestos, estilo modernista, cúpulas de hierro y cristal y Bien de Interés Cultural
7165
clics
Este titular es falso
4423
clics
China no parece real: robots e ingeniería futurista
más votadas
476
Un alto cargo reconoce ante la jueza de la dana que la Generalitat retuvo seis meses la prueba clave de los vídeos del Cecopi
370
Un Watch: La ONG pro israelí que publicó el vídeo manipulado de Francesca Albanese [ITA]
400
El enemigo de la humanidad que demoniza a Albanese
422
Sánchez se desmarca del escudo nuclear antes sus socios de la OTAN y vuelve a rechazar subir el gasto en defensa al 5%
529
El clan Delgado: los empresarios condenados por narcotráfico que organizaron la gala en Mar-a-Lago donde colaboraron Ayuso, Negre y Milei
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
128
clics
La Seguridad Social lanza un comunicado: estar de baja y ser despedido hace que tu prestación se coma los meses de paro acumulados
La Seguridad Social aclara qué ocurre con el paro si estás de baja médica y tu empresa te despide, según el tipo de incapacidad.
|
etiquetas
:
trabajo
,
seguridad social
,
baja
,
medica
6
1
1
K
73
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
1
K
73
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
riz
Esta norma ya existía. No entiendo la noticia.
0
K
15
#3
hacesueño
Indignante que ahora no se pueda uno poner enfermo con baja médica sin que el sistema te castigue. Enfermedad muchas veces creada por el mismo trabajo. Las leyes creadas a medida para los de siempre
2
K
15
#4
Semar80
#3
ahora? Esto lleva siendo así desde hace bastantes años (por no decir siempre).
y en este caso, quienes son los de siempre?
0
K
7
#1
insulabarataria
*
#0
pole!!
Edito: Y ahora que tengo el hueco reservado: ¿cual es tu color favorito? Creo que esa información es más interesante que el 95% de tus comentarios.
Ah, cierto, no respondas, que te tengo en el ignore.
3
K
-9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
y en este caso, quienes son los de siempre?
Edito: Y ahora que tengo el hueco reservado: ¿cual es tu color favorito? Creo que esa información es más interesante que el 95% de tus comentarios.
Ah, cierto, no respondas, que te tengo en el ignore.