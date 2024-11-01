·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8898
clics
Esto debería estar prohibido
5485
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5523
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
5219
clics
Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile
4939
clics
Oído en la tertulia de 'El Hormiguero' sobre Sarah Santaolalla: '¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?'
más votadas
446
Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora se comunicó en valenciano
462
El ex-presidente de Andalucía a Felipe Gónzalez: “¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena”
597
Pedro Sánchez desmonta, uno por uno, todos los bulos de Abascal: 'Su labor es la de expandir el odio'
621
Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma
561
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
19
clics
"Toda la vida ha hecho calor en Córdoba": Vox critica la "terminología de fanatismo climático" en una propuesta de refugios ante temperaturas extremas
El Pleno del Ayuntamiento acuerda ampliar la red de refugios climáticos en la capital y establecer un protocolo para su activación
|
etiquetas
:
vox
,
negacionismo
,
córdoba
15
3
0
K
173
politica
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
0
K
173
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Andreham
Es fácil decirlo cuando vives en una oficina con aire acondicionado.
Putos psicópatas.
2
K
41
#4
Catapulta
Votar a Vox sabiendo que existe el cambio climático debe dar mucha vergüenza. O siendo no cristiano.
1
K
28
#5
riz
#4
Votar a Vox
sabiendo que existe el cambio climático
debe dar mucha vergüenza.
O siendo no cristiano.
1
K
29
#7
Dakaira
#4
0
K
19
#8
manzitor
Y toda la vida hubo sol y se inventó la sombrilla y la gorra. Hay que ser lerdos.
1
K
23
#6
Mltfrtk
Hay que ser muy subnormal para votar a un partido de negacionistas climáticos.
0
K
12
#1
vviccio
Estos son los que avalaron todo lo que hizo Mazón antes y después de la trágica DANA.
0
K
11
#2
Nylo
*
Que critiquen la terminología que quieran. La cuestión es si van a votar en contra de los refugios o no.
Edit: leyendo la noticia parece que han votado en contra. De hecho sólo el PP ha votado a favor. PSOE y Hacemos Córdoba se han abstenido. Será que para ellos no hace falta ampliar nada.
0
K
10
#9
Penadeoccidente
Como les mola hablar de fanatismo, opiniones del "lider" y dictaduras. Cuando están todos sus seguidores repitiendo como loros punto por punto los mismos mensajes, aquí y en medio occidente.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Putos psicópatas.
sabiendo que existe el cambio climáticodebe dar mucha vergüenza. O siendo no cristiano.
Edit: leyendo la noticia parece que han votado en contra. De hecho sólo el PP ha votado a favor. PSOE y Hacemos Córdoba se han abstenido. Será que para ellos no hace falta ampliar nada.