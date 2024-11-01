edición general
"Toda la vida ha hecho calor en Córdoba": Vox critica la "terminología de fanatismo climático" en una propuesta de refugios ante temperaturas extremas

El Pleno del Ayuntamiento acuerda ampliar la red de refugios climáticos en la capital y establecer un protocolo para su activación

| etiquetas: vox , negacionismo , córdoba
9 comentarios
Andreham #3 Andreham
Es fácil decirlo cuando vives en una oficina con aire acondicionado.

Putos psicópatas.
Catapulta #4 Catapulta
Votar a Vox sabiendo que existe el cambio climático debe dar mucha vergüenza. O siendo no cristiano.
riz #5 riz
#4 Votar a Vox sabiendo que existe el cambio climático debe dar mucha vergüenza. O siendo no cristiano.
Dakaira #7 Dakaira
#4  media
manzitor #8 manzitor
Y toda la vida hubo sol y se inventó la sombrilla y la gorra. Hay que ser lerdos.
Mltfrtk #6 Mltfrtk
Hay que ser muy subnormal para votar a un partido de negacionistas climáticos.
vviccio #1 vviccio
Estos son los que avalaron todo lo que hizo Mazón antes y después de la trágica DANA.
Nylo #2 Nylo *
Que critiquen la terminología que quieran. La cuestión es si van a votar en contra de los refugios o no.

Edit: leyendo la noticia parece que han votado en contra. De hecho sólo el PP ha votado a favor. PSOE y Hacemos Córdoba se han abstenido. Será que para ellos no hace falta ampliar nada.
#9 Penadeoccidente
Como les mola hablar de fanatismo, opiniones del "lider" y dictaduras. Cuando están todos sus seguidores repitiendo como loros punto por punto los mismos mensajes, aquí y en medio occidente.
