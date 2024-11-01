El TJUE invalida el rescate de Alemania con 6.000 millones a Lufthansa durante la pandemia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado este jueves la aprobación de la Comisión Europea de la recapitalización por parte de Alemania de la aerolínea Lufthansa durante la pandemia de Covid-19, para la que el Ejecutivo alemán destinó un importe de 6.000 millones de euros.
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¿que cajas de ahorros se rescataron? ¿donde están esas cajas? ¿que ganas mintiendo?
Bankia (22.424), Caixa Catalunya (Catalunya Banc) (12.599), Caja de Ahorros del Mediterráneo (12.474), NovaCaixaGalicia (9.404), Banco de Valencia (6.103), Caja Castilla-La Mancha (4.215), Sareb (2.192), Unnim (1997), BMN (1.645), Banco CEISS (1559), Cajasur (1.192), Banca Cívica (977), Caja3 (407), Banco Gallego (245) y Liberbank (124).
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