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El TJUE invalida el rescate de Alemania con 6.000 millones a Lufthansa durante la pandemia

El TJUE invalida el rescate de Alemania con 6.000 millones a Lufthansa durante la pandemia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado este jueves la aprobación de la Comisión Europea de la recapitalización por parte de Alemania de la aerolínea Lufthansa durante la pandemia de Covid-19, para la que el Ejecutivo alemán destinó un importe de 6.000 millones de euros.

| etiquetas: unión europea , líneas aéreas , rescates financieros
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15 comentarios
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Deviance #2 Deviance
Joder, me ha venido un flash directamente de la peli "uno de los nuestros".... el robo a la Lufthansa.
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#1 LunaTiko
Igualito que aqui con el rescate a la banca oye
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 La diferencia es que aquí no se rescató a la banca privada sino a la Caja de Ahorros quebradas por los políticos y sindicatos que las dirigían.
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lameiro #4 lameiro
#3 Bueno durante la pandemia se rescató a miles de empresas y los autónomos cobraron paguitas.
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pepel #5 pepel
#3 Al revés, las Cajas de Ahorros se entregaron a la Banca, y ello fue parte del rescate. Pero hubo también fusiones en la gran Banca.
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#6 mstk
#3 Siempre con la misma mentira de "no se rescató a la banca privada sino a la Caja de Ahorros".
¿que cajas de ahorros se rescataron? ¿donde están esas cajas? ¿que ganas mintiendo?
1 K 22
#8 lawerka
#6 Las cosas no son mentira automáticamente porque no nos gusten, aunque en menéame voten bulo en esos casos
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#11 El_dinero_no_es_de_nadie *
#12 #6 Estas fueron las Cajas de Ahorro rescatadas para evitar que sus depositantes tanto particulares como Ayuntamientos y Diputaciones perdieran sus depósitos:

Bankia (22.424), Caixa Catalunya (Catalunya Banc) (12.599), Caja de Ahorros del Mediterráneo (12.474), NovaCaixaGalicia (9.404), Banco de Valencia (6.103), Caja Castilla-La Mancha (4.215), Sareb (2.192), Unnim (1997), BMN (1.645), Banco CEISS (1559), Cajasur (1.192), Banca Cívica (977), Caja3 (407), Banco Gallego (245) y Liberbank (124).
es.wikipedia.org/wiki/Rescate_bancario_español
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bronco1890 #14 bronco1890
#6 Se rescataron prácticamente todas para poder liquidarlas ordenadamente. La alternativa era dejarlas caer y que todos los depositantes perdiesen su dinero.  media
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#12 chocoleches
#3 Como que no? A la banca privada se le regaló liquidez ilimitada (literalmente el BCE dio préstamos al 0%) para que se refinanciaran y compraran deuda pública. En una crisis de liquidez te damos dinero gratis, pero no lo llames "rescate"
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Black_Txipiron #15 Black_Txipiron
#3 y exactamente la Sareb a quien compro inmuebles-basura? Porque eso también entraba en el rescate.
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#7 lawerka
#1 Y con los rescates de Begoña
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josde #10 josde
#7 Que son parte de una mente calenturienta de un corrupto, verdad.:wall:
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#13 lawerka
#10 Eso dicen los fanáticos
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josde #9 josde
#1 Aquí no intervino ese tribunal.
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menéame