‘El tiempo justo’ destapa el abuso y el descontrol en el reparto de comida solidaria: coches de lujo y joyas en las colas del hambre

Durante varios días, las cámaras del programa grabaron la larga cola de personas que acudían a recoger alimentos. Una ayuda pensada para los más vulnerables… aunque las imágenes demostraron que no todos los asistentes cumplen ese perfil.
Es una puta vergüenza lo de este país de espabilaos.
Aprovechados y cara duras siempre va a haber, lo que no puede ser es que encima se lo facilitemos
Eso lo venden.
Pero vamos, que sí, que hay gente que prefiere el aparenteo y comer arroz (sobre todo si es gratis) que comer pollo...
Lo normal es que los servicios sociales facilitaran un listado con nombres de personas susceptibles de recibir esas ayudas y se les entreguen comprobando su identidad.
elpais.com/espana/madrid/2022-06-30/becas-publicas-en-centros-privados
Pero cada cual vigila lo que le interesa. 107739 Miramos tambien en que coche llevan a sus hijos al centro donde estudien? Porque igual tampoco es suyo o es alquilado o de algun familiar. pero claro no van a un banco de alimentos. No tienen necesidad aunque reciban dinero.
Producimos muchos más alimentos de los que comemos y exportamos, sería absurdo tirarlos sin más.
Debería ser como un servicio público abierto a todo el mundo, reparto de comida a punto de caducar, si acaso apartar un mínimo para casos especiales bien identificados, pero el resto para el primero que llegue.
Habrá algún avaricioes, pero en general sólo acudirán necesitados de verdad, si alguien no necesita esperar horas en una cola, no lo hará. Además un coche de lujo no dice nada, puede tratarse de alguien pasando un mal bache, no va a malvender el coche que a saber cuanto le darán y cuando se lo darán.
Los supermercados se frotan las manos incrementando gratis si facturación.
