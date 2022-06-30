edición general
11 meneos
120 clics

‘El tiempo justo’ destapa el abuso y el descontrol en el reparto de comida solidaria: coches de lujo y joyas en las colas del hambre

Durante varios días, las cámaras del programa grabaron la larga cola de personas que acudían a recoger alimentos. Una ayuda pensada para los más vulnerables… aunque las imágenes demostraron que no todos los asistentes cumplen ese perfil.

| etiquetas: abuso , colas , hambre , reparto solidaria , coches , gama
9 2 1 K 97 actualidad
13 comentarios
9 2 1 K 97 actualidad
Comentarios destacados:    
plutanasio #5 plutanasio
Los de la cañada real de aquel reportaje que tenían un bemeta y un Porsche y se quejaban que no tenían luz me juego el brazo a qué también van, y les dan todo tipo de ayudas.

Es una puta vergüenza lo de este país de espabilaos.
5 K 59
ChatGPT #11 ChatGPT *
#5 el problema no es que este país sea de espabilados, el problema es que es un país de tontos, que pagan la fiesta y votan para que todo esto no cambie

Aprovechados y cara duras siempre va a haber, lo que no puede ser es que encima se lo facilitemos
0 K 11
Connect #2 Connect *
No se entiende esto. ¿Se gastan 50.000 euros en un coche, mil euros en un movil, y en cambio no son capaces de gastarse 300 euros en comida? No tiene sentido. ¿Para que ahorrarse esa miseria en comparación con lo que gastan? Algo más tiene que haber ahí. Seguramente esa comida la venden. Si eres fino para el móvil y el coche, lo eres también para comer. Así que dudo que se pongan a comer lo que le den sin elegir el qué.

Eso lo venden.
1 K 15
ChatGPT #3 ChatGPT
#2 la comida te la dan gratis en esos sitios, los coches o los móviles... no.
2 K 36
Connect #4 Connect
#3 Por eso. Han pagado 50.000 eurazos por un coche y no pagan por comer bien? No tiene sentido. ¿Por qué no ir a comprar lo que les gusta en lugar de tener que apañarse con lo que les den?
0 K 12
ChatGPT #6 ChatGPT
#4 lo de los 50.000 eurazos es la tipica mierda de los medios de comunicación, costaban 50.000 pavos nuevos, pero siempre son coches usados.

Pero vamos, que sí, que hay gente que prefiere el aparenteo y comer arroz (sobre todo si es gratis) que comer pollo...
1 K 14
#10 EISev
#6 aún así mira a ver si encuentras un Cayman por menos de 10000 y que funcione...
0 K 14
#12 Pixmac *
#6 No me parece que sean de segunda mano, que parecen muy nuevos y bien cuidados. Lo que me creo es que sean coches de personas que viven de la venta ambulante, ferias,... y son muy dados a aprovechar todo lo que puedan, aunque también es posible que vayan a por comida para conocidos/familiares sin coche. He conocido casos de personas que iban a recoger comida a la parroquia en taxi y puede que en este caso sean amigos o familiares que se presten a llevarle la comida a personas que se lo han pedido.
0 K 20
ChatGPT #13 ChatGPT
#12 eso, o sinverguenzas.
0 K 11
yoma #1 yoma
Es que esos alimentos se deberían dar con algún control.
Lo normal es que los servicios sociales facilitaran un listado con nombres de personas susceptibles de recibir esas ayudas y se les entreguen comprobando su identidad.
0 K 12
JackNorte #8 JackNorte *
En un pais que se subvenciona la educacion de quien cobra hasta cien mil euros al año , vamos a empezar a vigilar primero a ver cuanta comida pueden recorger y como de un banco de alimentos.

elpais.com/espana/madrid/2022-06-30/becas-publicas-en-centros-privados
Pero cada cual vigila lo que le interesa. 107739 Miramos tambien en que coche llevan a sus hijos al centro donde estudien? Porque igual tampoco es suyo o es alquilado o de algun familiar. xD pero claro no van a un banco de alimentos. No tienen necesidad aunque reciban dinero.
0 K 12
#7 drstrangelove
¿Y para qué hace falta controlar? Es como si controlaran ir al médico según tu renta.

Producimos muchos más alimentos de los que comemos y exportamos, sería absurdo tirarlos sin más.

Debería ser como un servicio público abierto a todo el mundo, reparto de comida a punto de caducar, si acaso apartar un mínimo para casos especiales bien identificados, pero el resto para el primero que llegue.

Habrá algún avaricioes, pero en general sólo acudirán necesitados de verdad, si alguien no necesita esperar horas en una cola, no lo hará. Además un coche de lujo no dice nada, puede tratarse de alguien pasando un mal bache, no va a malvender el coche que a saber cuanto le darán y cuando se lo darán.
0 K 10
g3_g3 #9 g3_g3 *
Y todavía la gente que paga su comida tiene que aguantar a pedigüeños con chaleco amarillo increpándote en la cola del super para que dones dinero o a las malas comida, bajo su mirada inquisidora mientras pagas.

Los supermercados se frotan las manos incrementando gratis si facturación.

youtu.be/OksfCd7XDjQ?si=dJuyBihy6b2Pax02
0 K 10

menéame