‘Therians’, el fenómeno viral sin base que sirve a los ultras para cebar su discurso ‘anti-woke’

Esta supuesta subcultura, acogida con entusiasmo por los medios, desata odio en las redes a partir de bulos y exageraciones que ponen a las personas trans en el disparadero, como ha ocurrido antes en Argentina y México
pero dejando a parte eso, tienes razón, es una moda prácticamente inexistente. Y esas fotos no parecen de quedadas, sino de exhibiciones.
La descoordinación policial marcó los altercados en el encuentro de ‘therians’ en Barcelona
elpais.com/espana/catalunya/2026-02-23/la-descoordinacion-policial-mar
Los ‘therian’, los humanos con identidad animal, se reúnen en Barcelona
Esta subcultura ha programado una quedada el próximo sábado en Arc del Triomf… » ver todo el comentario
Involucionamos, vamos para atrás.