'Therians', el fenómeno viral sin base que sirve a los ultras para cebar su discurso 'anti-woke'

‘Therians’, el fenómeno viral sin base que sirve a los ultras para cebar su discurso ‘anti-woke’

Esta supuesta subcultura, acogida con entusiasmo por los medios, desata odio en las redes a partir de bulos y exageraciones que ponen a las personas trans en el disparadero, como ha ocurrido antes en Argentina y México

IkkiFenix
Hay más noticias de therians que therians
ombresaco
#2 y más noticias de Pedro Sánchez que pedrosancheces...

pero dejando a parte eso, tienes razón, es una moda prácticamente inexistente. Y esas fotos no parecen de quedadas, sino de exhibiciones.
Wolfgang
#2 Pues de eso va precisamente el meneo
Enésimo_strike
Anteriormente en el País:

La descoordinación policial marcó los altercados en el encuentro de ‘therians’ en Barcelona

elpais.com/espana/catalunya/2026-02-23/la-descoordinacion-policial-mar

Los ‘therian’, los humanos con identidad animal, se reúnen en Barcelona
Esta subcultura ha programado una quedada el próximo sábado en Arc del Triomf…   » ver todo el comentario
DayOfTheTentacle
Si se sienten animales no somos nadie para decir que no. Mucha transfobia es lo que hay.
pedrobotero
#1 Pero... tienen que ir al centro de salud o al veterinario?
skaworld
Nunca he visto a nadie asi, pero los odio y puedes contar con mi apoyo incondicional para combatirlos y si eso implica una dictadura fascista pues que se le va a hacer, los woke me empujaron a ello.
SeñorPresunciones
Vaya mundo, a cuatro tipos les gusta hacer chorradas ( como a cualquiera en su puta casa) y reciben los focos de todos los medios. Hay más gente haciendo drama por esto que imágenes de therians creadas con IA.

Involucionamos, vamos para atrás.
Onaj
Imbéciles violentos fácilmente manipulables que desmuestran que nos vamos a la mierda como sociedad amenazando y agrediendo a gente que se pone una máscara de un animal porque por ese disfraz nos vamos a la mierda como sociedad.
CharlesBrowson
a ver que nos inventamos para que el populacho se distraiga y no nos pille con el carrito de los helados otra vez
tol_ondro
A 4 adolescentes confusos en reddit les sale el animal que llevan dentro y pasado mañana se les pasa, pero a algunos les viene de perlas para que a cientos de miles de españoles les salga el fascista que llevan dentro.
