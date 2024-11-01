The Oil Crash: Año 20  

Como cada año, llegamos a ese momento en el que hacemos un resumen de los eventos más importantes que han marcado su devenir, principalmente desde el punto de vista de la crisis de sostenibilidad en la que estamos inmersos, sin descuidar cada uno de sus aspectos: ambientales, de recursos y sociales. Y este año ha venido especialmente cargado de eventos, por desgracia, por todos los frentes.
| etiquetas: the oil crash , antonio turiel , colapso , energía , petrodólar , análisis
Vendedores de crecepelo.