Un testimonio inédito afirma que Mazón no fue a su despacho tras la comida en 'El Ventorro': "Se pegará una ducha, dormirá la mona o algo"

elDiario.es estrena una pieza inédita con testimonios e imágenes exclusivas que arroja luz sobre qué hizo el presidente de la Comunitat Valenciana mientras cientos de valencianos y valencianas morían ahogados el pasado 29 de octubre. Video en x.com/eldiarioes/status/1981751285813497938

| etiquetas: dana , mazon , valencia
19 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Cosas de las que no se hablan en general, de que el plan de inundaciones estaba una semana antes activado, de porqué con el plan activado no se hizo nada si se sabía, porqué 9 días más tarde también la alerta tarde, porque los bomberos semanas parados...

Solo señalan ese día, del resto de la trama no, no vaya a ser que salpique a empresarios que presionasen para no joder el puente
3 K 61
OCLuis #3 OCLuis
Tras la publicación de esa noticia y si finalmente la información se confirma como cierta, la inferioridad moral de la derecha hará que todos sus votantes acudan en masa el día de las urnas a darles su apoyo no sea que por estos delitos con causa de muerte pierdan las elecciones y tengan que ser gobernados por comunistas, que esos no duermen la siesta.
2 K 35
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 no se olvide que hay 90.000 mujeres en valencia con el mismo problema de andalucía, que no están haciendo mamografías, se retrasan diagnósticos...

Que son peor que la ETA
1 K 30
OCLuis #7 OCLuis *
#4 Da igual el número de mujeres, el número de delitos, la cuantía de los mismos, si hay cadáveres fruto de su malgobierno, dejadez y utilidad, etc...: la responsabilidad y los castigos le resbalan al PP como el agua a los patos y las ganas de vivir y la decencia a quienes les votan.
1 K 26
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#7 Claro por eso hay que tirar mierda en redes sociales que espanten la demanda de sus actividades de negocios más que esperar a que lo que sea cambie las cosas.

La sanidad privada un peligro, no funciona
El turismo en valencia un asco, valencia una mierda, un horno, inundaciones
Y así hacemos su política que nos mata, inútil ya que les hundimos la demanda
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Fijaros como el primer meneo que envío el día de la DANA ya había gente trolleando "la calidad del vídeo", "eso no es valencia" para quitarle hierro al asunto y que no se perdiera el puente :roll:

www.meneame.net/m/actualidad/asi-esta-valencia-ahora-mismo-despues-dan
1 K 32
emmett_brown #5 emmett_brown *
#0 Y de qué cosas se hablan? Porque el meneo es muro de pago total, 0'50€/semana para poder leerlo.. Imagino que estás suscrito a El Diario y que lo has leído...
1 K 24
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#5 Lo vi en twitter, lo adjunto en la entradilla x.com/eldiarioes/status/1981751285813497938
1 K 8
emmett_brown #8 emmett_brown *
#6 O sea, que mandas una noticia que no te has leído, y que encima los demás no podemos leer sin pagar.

El vídeo que enlazas no llega ni a trailer, y encima de Twitter. Doble violación de las normas de Mnm.
1 K 24
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#8 Y si pongo la web con la que te saltas el paywall tampoco os vale, a ver si no quieres que se sepa
1 K 8
emmett_brown #11 emmett_brown
#10 Qué web? Twitter? Dudo que la exclusiva de El Diario sea sólo el vídeo.
1 K 24
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#11 la web con la que te saltas el paywall, pero que sí, que no me vas a trollear, come ignore
1 K 8
manzitor #13 manzitor
#8 En TikTok está también el vídeo en la cuenta oficial del periódico. vm.tiktok.com/ZNdcNdccw/
1 K 31
emmett_brown #16 emmett_brown
#13 Me parece genial. Pero la noticia promete más contenido que el del vídeo, y es de pago.
1 K 24
powernergia #18 powernergia
#8 Relájate hombre que es viernes.
0 K 11
Pertinax #15 Pertinax
Muro de pago.
0 K 12
oceanon3d #14 oceanon3d
Los "compañeros" suena a los escoltas. A ver si la jueza los cita de una vez porque si mienten, y se descubre, su trabajo de funcionarios al garate.
0 K 9
makinavaja #17 makinavaja
#14 No verán tus ojos a un policia expulsado de su puesto de funcionario....
0 K 12
#19 Pepepistolas
Cuando despertó el mamarracho seguia alli.
0 K 6

