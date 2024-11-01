edición general
Tesla arrasaba en Europa, pero ahora vende la mitad de coches que antes

Las ventas de Tesla no levantan cabeza en Europa. Las entregas de Tesla se desplomaron en noviembre con respecto al año anterior. La llegada del renovado Model Y, el que fuera el coche más vendido en el mundo en 2023, no ha podido frenar la pérdida de cuota de mercado. Hay una notable excepción, Noruega. El país escandinavo rompió la tendencia con unas ventas récord para Tesla en noviembre. El país, que fue el primer mercado de Tesla fuera de Norteamérica hace más de una década, ha sido el segundo mercado europeo más importante de la empresa.

A ver, BYD tiene como una veintena de modelos en su catálogo, de categorías bajas y media. Y alguna alta. Mientras que Tesla apenas tiene cuatro modelos todos de gama media a alta. A la que han llegado coches más económicos, se han comido el mercado de Tesla.

Ese es uno de los problemas de Tesla, la falta de modelos. Querían ser el iPhone de los coches, con pocos modelos pero muy tecnológicos, pero como ha pasado con los móviles, los chinos también han llegado con modelos tecnológicos pero con mucha más variedad.
#4 SeuMadruga
Es que comprarse un Tesla en Europa después de ver la mierda que tiene Musk en la cabeza...

Además es una putada tener un Tesla aquí. Yo si alguien en un Tesla me pregunta si voy a desaparcar, aunque me vaya a ir, le digo que no. O si veo a un Tesla queriendo meterse en una caravana grandísima, ya puede esperar sentado que yo le deje pasar.

Bueno, tal vez haga una excepción con aquellos Tesla con matrículas hasta las primeras de la M, pero los nuevos...
#6 Grahml
#4 Pues no te cruces con @Harkon

:troll:
jonolulu #5 jonolulu
Quién diría que hacer saludos nazis no iba a traer consecuencias
#8 AlexGuevara
Si te digo por donde se puede meter Tesla sus coches....
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Tesla Model Y con 13.000 kms (en la página de Tesla) 50.530 (el resto son más caros, 52K, 55K, ...)
BYD Seal U : 42.000 (tiene un descuento de 5.000 euros)

En ninguno he metido temas de ayudas estatales.
estemenda #1 estemenda
Pronto quedarán obsoletos, mucho antes que una C15.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Tiene más de política que de tecnología este tema.
