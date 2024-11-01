Tesla arrasaba en Europa, pero ahora vende la mitad de coches que antes

Las ventas de Tesla no levantan cabeza en Europa. Las entregas de Tesla se desplomaron en noviembre con respecto al año anterior. La llegada del renovado Model Y, el que fuera el coche más vendido en el mundo en 2023, no ha podido frenar la pérdida de cuota de mercado. Hay una notable excepción, Noruega. El país escandinavo rompió la tendencia con unas ventas récord para Tesla en noviembre. El país, que fue el primer mercado de Tesla fuera de Norteamérica hace más de una década, ha sido el segundo mercado europeo más importante de la empresa.
Ese es uno de los problemas de Tesla, la falta de modelos. Querían ser el iPhone de los coches, con pocos modelos pero muy tecnológicos, pero como ha pasado con los móviles, los chinos también han llegado con modelos tecnológicos pero con mucha más variedad.
