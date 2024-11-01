Tensión comercial entre Japón y Vietnam por una prohibición a las motos que busca reducir los elevados niveles de contaminación atmosférica

El mercado vietnamita de motocicletas está valorado en USD 4.600 millones, con una tasa de uso cercana al 80% en una población de más de 100 millones. La embajada japonesa envió una carta a las autoridades locales, describiendo el cambio como abrupto y advirtiendo sobre rïesgos para empleos en industrias auxiliares como concesionarios y proveedores de repuestos. Fabricantes como Honda, Yamaha y Suzuki reclamaron formalmente ante el ejecutivo vietnamita por el pelïgro de interrupciones productivas y la posible quiębra de empresas.