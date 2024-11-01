edición general
7 meneos
29 clics
Tensión comercial entre Japón y Vietnam por una prohibición a las motos que busca reducir los elevados niveles de contaminación atmosférica

Tensión comercial entre Japón y Vietnam por una prohibición a las motos que busca reducir los elevados niveles de contaminación atmosférica

El mercado vietnamita de motocicletas está valorado en USD 4.600 millones, con una tasa de uso cercana al 80% en una población de más de 100 millones. La embajada japonesa envió una carta a las autoridades locales, describiendo el cambio como abrupto y advirtiendo sobre rïesgos para empleos en industrias auxiliares como concesionarios y proveedores de repuestos. Fabricantes como Honda, Yamaha y Suzuki reclamaron formalmente ante el ejecutivo vietnamita por el pelïgro de interrupciones productivas y la posible quiębra de empresas.

| etiquetas: japón , vietnam , motos
7 0 0 K 111 actualidad
9 comentarios
7 0 0 K 111 actualidad
Kantinero #1 Kantinero *
tribunadelabahia.com.mx/sanae-takaichi-primera-mujer-primer-ministra-j
Cuidado con lo que viene en Japón, seguidora de Tacher, ultraconservadora y militarista empedernida, mentiras continuas negando la historia otro Trump más en el planeta
6 K 96
Laro__ #4 Laro__
#1 Pues me interesa más lo que viene de Vietnam, que ha pasado de ser uno de los países más pobres del mundo a adoptar, a su manera, reformas similares a las de China y se está desarrollando a toda velocidad. En 1986 adoptó una «economía de mercado orientada al socialismo», reconoció la propiedad privada y fomentó la iniciativa empresarial, etc. El resultado: crecimientos del 7,5 %, una deuda pública enana, un desempleo del 2% y, además, es reconocido internacionalmente como uno de los países que más rápidamente ha reducido su pobreza (2% si mal no recuerdo).
3 K 51
Connect #6 Connect
#4 Vietnam tiene una total falta de infraestructuras para poder industrializarse a alto nivel como China. Ni tiene una red ferroviaria decente, ni aeropuertos de carga bien conectados o buenos puertos marítimos. Tampoco universidades avanzadas y una alta tasa de educación y formación académica.

Pero están en ello. El año que viene planean empezar a construir su primera línea de alta velocidad que conecte norte y sur en 2030. También quieren construir autopistas seguras, etc... Y tienen una gran deuda pendiente con la formación propia de personal técnico.

Aún les queda, pero lo están haciendo. Que es mucho más que quedarles y no haber ni empezado.
1 K 33
Aguarrás #3 Aguarrás
Los diesel para el extranjero a cascoporro. Allí prohibidos porque contaminan. Luego no tienen doble moral, no que va.
Y mi trasto es diesel, ¿Eh?. Pero tengo claro que no es para moverlo frecuentemente. Para eso, moto.
1 K 33
Laro__ #5 Laro__
#3 ¿Diesel? ¿Vietnam tiene 80 000 000 de motos diesel? Ni de coña. Vamos... ni una.
0 K 20
Aguarrás #9 Aguarrás
#5 Hablo de la doble moral Japonesa. Si contamina pero es fuera, luz verde.
0 K 13
estemenda #8 estemenda
#3 Esto no va de diesel.
0 K 11
frg #2 frg
Otros que quieren poner sus negocios por encima de la salud.
1 K 32
estemenda #7 estemenda
¿Qué le pasa a esta noticia con las dïérësïs?
Han quitado la del título pero es que están por todas partes.
0 K 11

menéame