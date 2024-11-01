El mercado vietnamita de motocicletas está valorado en USD 4.600 millones, con una tasa de uso cercana al 80% en una población de más de 100 millones. La embajada japonesa envió una carta a las autoridades locales, describiendo el cambio como abrupto y advirtiendo sobre rïesgos para empleos en industrias auxiliares como concesionarios y proveedores de repuestos. Fabricantes como Honda, Yamaha y Suzuki reclamaron formalmente ante el ejecutivo vietnamita por el pelïgro de interrupciones productivas y la posible quiębra de empresas.
| etiquetas: japón , vietnam , motos
Cuidado con lo que viene en Japón, seguidora de Tacher, ultraconservadora y militarista empedernida, mentiras continuas negando la historia otro Trump más en el planeta
Pero están en ello. El año que viene planean empezar a construir su primera línea de alta velocidad que conecte norte y sur en 2030. También quieren construir autopistas seguras, etc... Y tienen una gran deuda pendiente con la formación propia de personal técnico.
Aún les queda, pero lo están haciendo. Que es mucho más que quedarles y no haber ni empezado.
Y mi trasto es diesel, ¿Eh?. Pero tengo claro que no es para moverlo frecuentemente. Para eso, moto.
Han quitado la del título pero es que están por todas partes.